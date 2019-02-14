ABD'den Avrupa ülkelerine İran ile nükleer anlaşmadan çekilme çağrısı

ANKARA (AA) - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Avrupa ülkelerine İran ile 2015'te varılan nükleer anlaşmadan çekilmeleri çağrısında bulundu.

Polonya'da, ABD öncülüğünde düzenlenen Orta Doğu konulu konferansa katılan Pence, İran'dan petrol alımını azaltarak ABD yaptırımlarına uyum sağlayan ülkelerden övgüyle söz ederken, Avrupa'nın bu konuda yetersiz kaldığı değerlendirmesini yaptı.

Pence, "Ne yazık ki ileri gelen Avrupalı ortaklarımızdan bazıları neredeyse hiç işbirliği yapmadı. Hatta yaptırımlarımızı bozacak mekanizmalar yaratma amaçlı çabaya öncülük ettiler. Bu, sadece İran'ı güçlendirecek, Avrupa Birliği'ni (AB) zayıflatacak, Avrupa ile ABD arasındaki mesafeyi daha da açacak yanlış bir adım." ifadesini kullandı.

Avrupa'ya İran ile varılan nükleer anlaşmadan hep birlikte çekilme çağrısında bulunan Pence, "Avrupalı ortaklarımızın, İran nükleer anlaşmasından çekilmelerinin; İran halkına, bölgeye ve dünyaya hak ettiği özgürlük, barış ve güvenliği vermek için gerekli diplomatik ve ekonomik baskıyı uygularken bize katılmalarının zamanı." dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ise AB'nin, bugün İran'ın Orta Doğu'da negatif bir rol oynadığına ilişkin ABD ile aynı görüşü paylaştığını ancak yapılması gereken konusunda farklı düşündüğünü belirtti.

Polonya'da, ABD öncülüğünde düzenlenen Orta Doğu konulu konferansta, İran'ın yanı sıra İsrail-Filistin sorunu, terör örgütü DEAŞ ile mücadele, Suriye ve Yemen konularının ele alınması planlanıyordu.

Dün başlayıp bugün sona eren konferansta, İsrail'i Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo temsil etmiş, birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya, bakanlar düzeyinde katılmıştı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Rusya, Çin ve Filistin'in katılmadığı konferansta, ele alınacak meselelerle ilgili somut eylem planına dair herhangi bir imada bulunulmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk etapta konferansta İran meselesine odaklanılacağını açıklamıştı. Bazı davetlilerin, İran odaklı bir etkinliğe katılma konusunda tereddüt etmesi üzerine organizatörler konferansın gündemini genişletmişti.

Avrupa'da birçok ülke, ABD'nin geçen yıl geri çekilmesinin ardından İran ile 2015'te varılan nükleer anlaşmayı muhafaza etmeye çalışıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, konferansı, "İsrail'in, Filistin halkına karşı işlediği suçları doğal bir vakıaya dönüştürme çabası" olarak değerlendirmiş, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de "İran karşıtı umutsuz bir sirk" olarak nitelendirmişti.