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ABD'den Astana görüşmeleri açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Astana görüşmelerinin başarısız olduğunu ileri sürerek, Rusya ve İran'ı Beşşar Esed rejiminin siyasal sürece katılmayı reddettiğini saklamakla suçladı- Nauert, Amerika'nın İdlib'deki ateşkesi sürdürmek ve Suriye'deki şiddeti azaltmak için BM ve diğer taraflarla iş birliği yapmaya devam edeceğini bildirdi

29 Kasım 2018 Perşembe 23:30
ABD'den Astana görüşmeleri açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Rusya, Türkiye ve İran arasında Suriye için yapılan Astana görüşmelerinin başarısız olduğunu ileri sürerek, "Rusya ve İran, Esed rejiminin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde siyasal sürece katılmayı reddettiğini saklamaya devam ediyor." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Moskova, Ankara ve Tahran arasında Suriye'deki çatışma ortamına siyasi bir çözüm getirebilmek için yapılan Astana görüşmelerine yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert, Astana görüşmesinin Suriye Anayasa Komisyonu üyelerini belirleyemediğini, bu sebeple Suriye'deki çatışma ortamına yönelik siyasi çözüm sürecinde ilerleme kaydedilemediğini ileri sürdü.

Astana ve Soçi müzakerelerinin çıkmaza girdiğini belirten Nauert, Cenevre görüşmelerinin, Suriye Anayasa Komitesinin kurulması ve ülke içerisinde devam eden gerilim ve çatışma ortamının son bulması adına hayati önem taşıdığını vurguladı.

Nauert açıklamasında, Moskova ve Tahran yönetimini suçlayarak, "Rusya ve İran, Esed rejiminin BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı çerçevesinde siyasal sürece katılmayı reddettiğini saklamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Herkesin 2254 sayılı karar çerçevesinde Suriye'deki gerilimi düşürmek ve siyasi çözümün yeniden canlandırılması için çalışması gerektiğinin altını çizen Nauert, şunları kaydetti:

"ABD, Suriye'de barışın sağlanması ve Suriyelilerin desteklenmesi adına BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına bağlı kalmaya devam edecektir. BM Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve BM'nin, Suriye liderliğindeki ve Suriye'nin sahip olduğu kalıcı ve barışçıl bir politik süreci ilerletme çalışmalarına güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğiz."

Nauert, ayrıca, ABD'nin İdlib'deki ateşkesi sürdürmek ve Suriye'deki şiddeti azaltmak için BM ve diğer taraflarla iş birliği yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 23:30
  1. "Cenevre-2 Konferası
  2. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
  3. Astana'nın Kazakistan
  4. Beşşar el-Esed
  5. BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı
  6. Suriye

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