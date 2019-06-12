0553 313 94 23

ABD’den Alman medyasına yatırım

ABD merkezli yatırım fonu KKR, Bild gazetesinin de ait olduğu Axel Springer’in azınlık hisselerini almak için hisse başına 63 avro önerdi

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:26
ABD’den Alman medyasına yatırım

BERLİN (AA) - ABD merkezli yatırım fonu Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Bild ve Die Welt gazetelerinin sahibi Alman medya şirketi Axel Springer AG’nin azınlık hisselerini satın almak için hisse başına 63 avro önerdiği bildirildi.

Axel Springer’den yapılan açıklamada, söz konusu teklifin şirketin 29 Mayıs’ta hisse kapanış fiyatının (45,10 avro) yaklaşık yüzde 40’ının üzerinde kaldığı belirtildi.

Açıklamada, teklifin Axel Springer’in değerini toplamda 6,8 milyar avroya taşıdığı hatırlatılarak, azınlık hissesi satın alma anlaşmasının yüzde 42,6 ile Alman şirketin büyük hissedarı olan Friede Springer ve Springer Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner tarafından desteklendiğine vurgu yapıldı.

Büyük hissedarlar ise hisselerini ellerinde tutmaya devam edecek. Söz konusu teklifin, Axel Springer hisselerinin en az yüzde 20’sine denk gelmesine ve yabancı yatırım ve birleşme gibi gerekli izinlerin alınmasına bağlı olduğu belirtilirken, hisse satışının Axel Springer'in piyasa baskısına maruz kalmaksızın alanına yatırım yapmasını sağlayacağının altı çizildi.

Almanya’nın Bild" ve Die Welt gazetelerinin sahibi Axel Springer, son zamanlarda gayrimenkul ve iş ilanları hizmeti sağlayan dijital ağırlıklı bir medya devine dönüşmüştü. Şirket geçen yıl gelirini yüzde 4,1 artırarak 3,2 milyar avroya yükselirken, şirketin karı da yüzde 4,8 yükselerek 528 milyon avro olarak kayıtlara geçmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:26
  1. Axel Springer AG
  2. hisse
  3. Kohlberg Kravis Roberts(KKR)
  4. satın alma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Park halindeki araçta çıkan yangın korkuttu
    1. Park halindeki araçta çıkan yangın..
    2. "Çocuklarımızın geleceği için asla ve..
    3. Piyasalarda gün ortası
    4. "Silahlı maganda" lazer teknolojisiyle..
    5. Balık yedikten sonra süt içmek..
    6. İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    7. Mardin’de tarihi geçmiş 500 kilogram..
    8. GESMEK’ten muhteşem konser
    9. İlçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı..
    10. İran'dan Almanya Dışişleri Bakanı..
    11. Şişli'de gündüz vakti silahlı soygun!
    12. Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne..
    13. Validen gazetecileri kıskandıran..
    14. Unutulmaya yüz tutmuş nakışlar..
    15. Üsküdar'da trafik kazası: 1 polis yaralı
    16. Bakır kazanı böyle çaldılar
    17. Tapu senetleri çocuklara sürpriz..
    18. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    19. Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    20. Muammer Güler tanık olarak dinlendi!
    21. Sudan cuntasının tecavüz skandalı
    22. Kayseri'de iş adamının öldürülmesi..
    23. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    24. Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele..
    25. İşitme Engelliler Avrupa Futbol..
    26. Kan donduran katliam! ‘Siz asıl şöleni..
    27. ‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden..
    28. 2 Çocuk Babası Fakülteyi Birincilikle..
    29. ANALİZ - ABD'nin Truva atı, Avrupa'da..
    30. Bayramı ülkelerinde geçiren 20 bin..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!