0553 313 94 23

ABD'den 'alçaklık' itirafı: Camiyi vurduk!

ABD öncülüğündeki koalisyon bu sabah Suriye'nin Deyrizor iline bağlı Süse beldesinde bir camiyi daha hedef aldı, saldırıda kaç sivilin hayatını kaybettiği henüz bilinmiyor. Saldırıyı doğrulayan ve DAEŞ'i bahane eden Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, 'Bu, DEAŞ'ın camileri suistimal ettiği, kara savaşı kurallarını ihlal ettiği ve camilerin hedef olmasına neden olduğu ikinci saldırı oldu' dedi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 23:18
ABD'den 'alçaklık' itirafı: Camiyi vurduk!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, bu sabah koalisyonun Deyrizor'un Süse beldesinde DEAŞ'ın kontrolünde olduğu iddia edilen birçok binayı hava saldırısıyla vurduğunu, binalardan birinin bir cami olduğunu açıkladı.

İkinci kez cami vurdular

DEAŞ'ın camiyi mevzi olarak kullandığını savunan Manning, "DEAŞ kasten bir yapıyı komuta ve kontrol merkezi olarak kullandığında, bu onun korunacak yapılar statüsünü kaybetmesine neden olur. Bu, DEAŞ'ın camileri suistimal ettiği, kara savaşı kurallarını ihlal ettiği ve camilerin hedef olmasına neden olduğu ikinci saldırı oldu." dedi.

Sivil kayıplar artıyor

Manning, saldırıda sivil kayıplara ilişkin herhangi bir sayı vermezken tüm iddiaları araştırdıklarını söyledi.

Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan da saldırıda koalisyon destekli kuvvetlere camiden ateş açan DEAŞ militanlarının öldürüldüğünü bildirdi.

Albay Ryan, birkaç gün önce aynı beldede bir camiden ateş açılması üzerine koalisyonun camiye hava saldırısı düzenlediğini de kaydetti.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 23:18
  1. Rob Manning
  2. Pentagon
  3. ABD Savunma Bakanlığı
  4. DEAŞ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AP Genel Kurulu Kaşıkçı cinayetini tartışacak
    1. AP Genel Kurulu Kaşıkçı cinayetini..
    2. Fatih Altaylı hakkında iddianame..
    3. Başkan Erdoğan'dan flaş ittifak..
    4. ABD'den 'alçaklık' itirafı: Camiyi..
    5. Elazığspor, Adana'da altın buldu
    6. Merkel tüm dünyaya duyurdu!..
    7. Baldır kasılması nedenleri nelerdir?
    8. Halıların kaymaması için ne yapmak..
    9. Erzurumsporlu Özer Hurmacı:..
    10. Çocuk sağlığı için gerekli vitamin ve..
    11. Zehirlenen 65 işçi hastaneye kaldırıldı
    12. Afrin'e gönüllü gitmek için dilekçe..
    13. Pakistan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    14. Donald Trump, Suudi Prensi Selman ile..
    15. Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
    16. Filipinler'de muhalif senatörün..
    17. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı..
    18. Fransa ve Tunus Dışişleri..
    19. Osmanlı hanedanı üyeleri Darülaceze'yi..
    20. Kurtlar Vadisi'ndeki 'Deli Hüsnü'nün..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?
    Okuldan okula nakil nasıl yapılır?

    Günün Karikatürü

    23 Ekim 2018
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?