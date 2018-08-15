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ABD'den alçak mesaj! Hakan Atilla'yı Pensilvanya'ya nakletti

ABD'nin hukuksuz bir şekilde tutukladığı Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın, Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya eyaletinde bir cezaevine nakledildiği ortaya çıktı. ABD'nin bu hareketi manidar karşılandı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 00:43
ABD'den alçak mesaj! Hakan Atilla'yı Pensilvanya'ya nakletti

ABD’yle Türkiye arasındaki Papaz Andrew Brunson krizi sürerken, ABD’den hayli imalı bir adım geldiği ortaya çıktı. Habertürk'ten Nalan Koçak'ın haberine göre, ABD’de tutuklu bulunan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yaşadığı Pensilvanya’daki bir cezaevine nakledildi. 

Amerikan Federal Mahkum Sistemi’ndeki bilgilere göre Atilla, Pensilvanya’daki Schyulkill Cezaevinde. Serbest bırakılacağı tarih ise sistemde 25 Temmuz 2019 olarak görünüyor. Cezaevinin internet sitesindeki bilgilere göre, burası sadece erkek hükümlülerin tutulduğu orta güvenlikli bir cezaevi. Basındaki bazı haberlere göreyse diğerlerine kıyasla koşulları daha iyi bir hapishane.

Hakan Atilla İran yaptırımları davasında New York Bölge Mahkemesi tarafından suçlu bulunmuş, geçtiğimiz Mayıs’ta da hapis cezası 32 ay olarak açıklanmıştı. Cezaevinde tutulduğu süre çıkarıldığında cezası 18 ay olarak belirlenmişti. İyi hal nedeniyle de cezada indirim bekleniyordu. Atilla, Connecticut eyaletine bağlı Danbury kentindeki federal cezaevinde tutuluyordu.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 00:43
  1. ABD
  2. Hakan Atilla
  3. Pensilvanya

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