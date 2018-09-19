0553 313 94 23

ABD’den Akdeniz’de kritik hamle… Operasyon başladı

ABD Ordusu Akdeniz’de savaş gemilerinin de katılımı ile operasyon başlattığını açıkladı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 06:33
ABD’den Akdeniz’de kritik hamle… Operasyon başladı

ABD Akdeniz’de operasyon başlattığını duyurdu.

Operasyonun, "NATO müttefiklerine, Avrupa ve Afrika partner ülkelerine, koalisyon partnerlerine destek ve ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki ulusal güvenlik çıkarlarını sürdürmek için" gerçekleştirildiği belirtildi.

6. Filo Komutanı Lisa Franchetti, USS Harry Truman uçak gemisinin Akdeniz'de bulunduğu süre boyunca tüm yelpazedeki deniz operasyonlarını gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Kaynak: Sputnik

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 06:33
  1. abd
  2. akdeniz
  3. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burak Özçivit hakkında çarpıcı Diriliş Ertuğrul açıklaması!
    1. Burak Özçivit hakkında çarpıcı Diriliş..
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. O ülkede 'Venezüela'ya askeri..
    4. Türkiye ezberleri bozdu! Rusya ile bir..
    5. Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı
    6. Bu haber tüm çalışanları..
    7. Cumhur ittifakında yeni gelişme…..
    8. İçerdekilerin hepsi çocuktu… Gece..
    9. BM temsilcisinde dikkat çeken çıkış…..
    10. İstanbul’da korkunç olay… 85 yaşında..
    11. Bakan Albayrak’tan OVP öncesi kritik..
    12. ABD’den Akdeniz’de kritik hamle…..
    13. ABD’den Rusya’ya önce suçlama… Sonra..
    14. İstanbul’da az önce… Duvara asılı..
    15. Ahmet Çakar: Lokomotiv Moskova yaşlı..
    16. Mehmet Demirkol'dan maç sonu Feghouli..
    17. Franck Ribery'den sürpriz Galatasaray..
    18. Emre Akbaba'dan maç sonu yorumu:..
    19. Abdurrahim Albayrak özür diledi! '2..
    20. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
    8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk