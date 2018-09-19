0553 313 94 23

ABD'den ajan Brunson ziyaretine ilişkin açıklama

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla ev hapsine tutulan ABD'li papaz Brunson'a dün yapılan ziyaretle ilgili ABD Büyükelçiliği açıklama yaptı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 16:56
ABD'den ajan Brunson ziyaretine ilişkin açıklama

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu sağlık sorunları gerekçe gösterilerek geçen 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilen ABD uyruklu Brunson'u dün (salı) papaz kıyafetli bir kişi ile takım elbiseli iki kişi, ziyaret etmişti.

Brunson'un evinde yaklaşık bir saat kalan din adamı ile avukatın, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan geldiği ileri sürülmüştü.

Ziyaretle ilgili ABD Büyükelçiliği Sözcüsü, yaptığı açıklamada, din adamı ile avukatın konsolosluk çalışanı olmadığını ifade etti.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 16:56
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. ABD
  4. FETÖ
  5. PKK
  6. Brunson

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kabakulak bulaşıcı mıdır?
    1. Kabakulak bulaşıcı mıdır?
    2. Muhammed Salah'tan son dakika golüne..
    3. Bayburt fena karıştı! Polis gazla..
    4. ABD'den 'İdlib mutabakatı' açıklaması!..
    5. Karışık sebze sote nasıl yapılır?
    6. Soçi sonrası kritik toplantı... Putin..
    7. Semt pazarında ruj kavgası!..
    8. Sneijder'den dikkat çeken Galatasaray..
    9. Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 15..
    10. Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde..
    11. Tanırsanız mesele yok
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu..
    13. Binalı Yıldırım: Meclisimiz 1 Ekim'e..
    14. Güneş'ten ayrılık açıklaması! 'Bir..
    15. Altının kilogramı 243 bin 250 liraya..
    16. Bayburt'ta ortalık karıştı! Çok sayıda..
    17. Türkiye'nin ayakları yerden kesilecek
    18. Hırvat basını: Dinamo onu durdurmak..
    19. AB'den itiraf: Göçmenleri siyasi..
    20. Köy muhtarı cinsel istismardan..
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    FETÖ Hürriyet, Cumhuriyet ve Kanal D'yi de ele geçirmiş!
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk