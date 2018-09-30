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ABD'den açık tehdit: Rusya'yı ablukaya alırız!

ABD İçişleri Bakanı Zinke, Rusya'nın Ortadoğu ülkelerine enerji kaynaklarını ulaştırmasını engellemek için deniz ablukası başlatabileceklerini ifade etti.

30 Eylül 2018 Pazar 15:00
ABD'den açık tehdit: Rusya'yı ablukaya alırız!

ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Rusya'nın enerji kaynaklarını Ortadoğu ülkelerine ulaştırmasına engel olmak için deniz ablukasını organize edebileceklerini belirtti.

Washington Examiner'in haberine göre Zinke, Pittsburgh'taki bir konuşma sırasında, "Donanmamız sayesinde, deniz yollarının açık kalmasını garanti edebiliriz ve gerekirse, Rus enerji kaynaklarının piyasaya ulaşmaması için onları kapatabiliriz" dedi.

Rus ekonomisinin tek gelir kaynağının enerji kaynakları olduğunu iddia eden ABD İçişleri Bakanı, "Moskova, Ortadoğu'da böyle aktif bir politika izliyor, çünkü Avrupa'ya olduğu gibi oraya da petrol ve doğalgazını satmak istiyor" ifadesini kullandı.

İran'ın bulunduğu durumun da Rusya'dan farklı olmadığını dile getiren Zinke, bu sorunları çözmek için iki seçeneğin olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tercih edemeyeceğim askeri seçenek var. Ekonomik seçenek de var. Onlara baskı yapıp, enerji piyasasındaki yerlerini alabiliriz. Bunu yapacak güçteyiz, çünkü ABD dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi."

Kaynak: Sputnik

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 15:00
  1. Avrupa
  2. İran
  3. Rusya
  4. Washington

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