Darbeci sever ABD gözünü şimdi de Libya'ya dikti!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Libya politikasında darbeci general Halife Hafer lehine değişikliğe gittiği iddia edildi. Amerika merkezli Bloomberg haber sitesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump’ın Hafter ile yaptığı görüşmede ABD’nin BM tarafından tanınan Libya UMH yönetimini devirmesi konusunda Hafter’i desteklediğini belirttiği öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump’ın 15 Nisan’da Libya’nın doğusundaki güçlerin lideri General Hafter ile yaptığı görüşmede ABD’nin BM tarafından tanınan başkent Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümetini devirmesi konusunda Hafter’i açık çek sunduğu belirtildi. Trump’ın 15 Nisan’da Hafter ile görüşmesine yönelik Beyaz Saray açıklamasında, “petrol” vurgusu öne çıkmıştı. Libya, Afrika’nın en büyük petrol rezervlerine sahip.

Sisi ve Mbz etkili oldu

Trump’ın Hafter ile telefon görüşmesinin Mısır cunta lideri Abdulfettah Es-Sisi ile Beyaz Saray’daki görüşmesi ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed (MBZ) ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra gerçekleştiğine dikkat çekilirken, bu iki ismin Trump’tan Hafter’e destek vermesini istedikleri öne sürüldü. ABD Başkanı Sisi ile 9 Haziran’da Beyaz Saray’da Trump’la görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından Trump 14 Nisan’da Nahyan ile telefon görüşmesi yapmıştı.

‘Yeşil ışık’ yaktı

Bloomberg’e isimlerinin açıklanmasını istemeyen üç diplomat da Trump’tan önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Hafter ile yaptığı bir telefon görüşmesinde Trablus’a yönelik saldırıya yeşil ışık yaktığı öne sürdü.

Petrol görüşmesi

Beyaz Saray, Trump’ın 15 Nisan günü Hafter’le “devam eden terörle mücadele çabalarını ve Libya’da barış ve istikrarı elde etme gereğini ele aldığını” açıklamıştı. Açıklamada Trump’ın Hafter’in “Libya’nın petrol kaynaklarını korumadaki rolünü takdir etti” ve “ikili, Libya’nın istikrarlı bir demokratik siyasal sisteme geçişi için ortak bir vizyonu ele aldı” ifadelerine yer verilmesi dikkat çekmişti.

Suud’un Yemen’de suç ortağı

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi yayın kurulunun kaleme aldığı başyazıda, Yemen’deki savaşta çok sayıda sivilin ölümüne neden olan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek veren ABD yönetiminin, “suç ortağı” olduğu belirtildi. Gazete yayın kurulu, “Trump yönetimi, Suudi katliamlarının suç ortağıdır” başlıklı bir başyazı yayımladı. Yazıda, “Gerçekte Suudilerin bombalamaları ABD’nin desteği, bomba satışı ve diğer materyallerin temini olmaksızın sürdürülemezdi” ifadelerine yer verildi.

Trablus saldırı altında

Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri darbeci General Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de “Burkan el-Gadab” harekatını başlatmıştı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Libya Misyonu, General Halife Hafter’in 4 Nisan’da başkent Trablus’a yönelik saldırı emriyle patlak veren çatışmalarda bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü ve bin 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Libya’da UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, “vekalet savaşı” uyarısında bulunmuş ve Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM), General Halife Hafter’i işlediği savaş suçları nedeniyle yargılamasını talep etmişti.

Fransa dengeyi yitirdi

Fransız Le Monde gazetesi ise Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Libya politikasını eleştiren bir haber analiz yayınladı. Gazete Macron yönetiminin Libya’da denge politikasını tamamen yitirdiğini belirtti. Fransız gazetesi geçtiğimiz günlerde de Macron yönetiminin, Hafter’in Trablus’u hedef alan saldırısından önceden haberdar olduğunu iddia etmişti. Öte yandan Fransa’nın Suudi Arabistan ve BAE’ye sattığı silahların Yemen’de kullanıldığına dair yaptıkları haber “ulusal güvenlik sırrını açığa çıkardığı” gerekçesiyle üç gazeteci, Fransa İç İstihbarat Birimine ifadeye çağrıldığı belirtildi.

(Yeni Şafak)