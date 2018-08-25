ABD’den AB’ye sert eleştiri

Münübe Yılmaz

Amerika’nın İran arabulucu heyeti, AB’ye, İran’a vereceği 8 milyon euroluk maddi destekten ötürü sert tepki verdi. AB’nin, nükleer anlaşmayı sürdürme kapsamında yapmayı düşündüğü 8 milyon euroluk yardım, 50 milyon euroluk toplam destek tutarının ilk paketini oluşturuyor. AB'nin, İran’a 8 milyon euroluk maddi yardım yapma konusunda Cuma günü verdiği kararı eleştiren Amerikalı heyet, AB’nin kararını “yanlış zamanda verilen yanlış mesaj olarak” yorumladı. Brüksel’den de İran’ın global istikrara karşı oluşturduğu tehdidi sonlandırmak için yardım etmesini isteyen Washington, İran ve nükleer anlaşmaya destek vermek yerine İran aleyhinde baskıları arttırmasını istedi. İran halkının içinde bulunduğu ekonomik krizin, AB ve Amerika’nın ortak desteği ile çözülebileceğinin mesajını veren ABD İran temsilcisi Brian Hook “İran halkı, hükümetin yolsuzlukları, teröre karşı verdiği destek, yanlış yönetim gibi ciddi ekonomik baskılarla karşı karşıya” diyerek, “Ayetullahin elinde daha çok maddi kaynak olması, AB’ye ve tüm dünyaya daha rahat suikastta bulunacağı anlamına gelir” ifadesinde bulundu.