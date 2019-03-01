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ABD'den 6 Venezuelalı yetkiliye daha yaptırım

ABD yönetimi, ülkelerine yapılan insani yardımları engelledikleri gerekçesiyle 6 Venezuelalı yetkiliye yaptırım uyguladıklarını açıkladı- ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin:"Menfur şiddete, trajik ölümlere, hasta ve açlık çeken Venezuela halkına giden gıda ve tıbbi yardımların yakılmasına karşılık olarak Maduro'nun güvenlik gücü mensuplarına yaptırım uyguluyoruz"

01 Mart 2019 Cuma 21:55
ABD'den 6 Venezuelalı yetkiliye daha yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, ülkelerine yapılan insani yardımları engelledikleri gerekçesiyle 6 Venezuelalı yetkiliye yaptırım uyguladıklarını duyurdu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, uygulanan yaptırımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Venezuelalı iki generalin de yaptırım listesinde yer aldığını belirten Mnuchin, "Menfur şiddete, trajik ölümlere, hasta ve açlık çeken Venezuela halkına giden gıda ve tıbbi yardımların yakılmasına karşılık olarak (Venezuela Devle Başkanı Nicolas) Maduro'nun güvenlik gücü mensuplarına yaptırım uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mnuchin, ayrıca, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu kuvvetle desteklediklerini belirterek, "ABD, bu suni kriz kurbanlarının çektiği acıları uzatan Maduro yandaşlarını hedef almaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

- Yaptırımlar devam edecek

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığındaki bir brifingde konuşan ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Maduro hükümetinin bazı yetkililerine karşı ABD'ye giriş yasağı ve çeşitli yaptırımları içeren "gerekli önlemler" aldıklarını belirtti.

Abrams, kaç kişiye ve kimlere ülkeye giriş yasağı konulduğuna ilişkin detay vermekten kaçınırken, Maduro hükümetine karşı bu tarz yaptırımlar uygulamaya devam edeceklerini kaydetti.

Geçen cumartesi Venezuela-Kolombiya sınırında hükümet karşıtı protesto düzenlemek ve ABD'den Venezuela'ya gelen insani yardım paketlerinin girişini sağlamak isteyen Maduro muhalifleriyle güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, bu sırad 4 kişi ölmüş, 200 kişi yaralanmıştı.








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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 21:55
  1. ABD Hazine Bakanı adayı Steven Mnuchin
  2. ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliot Abrams
  3. Devlet Başkanı Nicholas Maduro
  4. yaptırım

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