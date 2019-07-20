ABD'den 4 Venezuelalı askeri istihbaratçıya yaptırım ABD yönetimi, Venezuela'da darbe girişimi ile ilgili yakalanan ve gördüğü işkence nedeniyle yaşamını kaybettiği iddia edilen emekli asker Rafael Acosta Arevalo'nun ölümüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 4 askeri istihbaratçıyı yaptırım listesine aldı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Venezuela'da darbe girişimi ile ilgili gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkence nedeniyle yaşamını yitirdiği ileri sürülen emekli deniz yüzbaşı Rafael Acosta Arevalo'nun ölümüyle ilgili Venezuelalı 4 askeri istihbaratçıyı yaptırım listesine aldı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu 4 askeri istihbaratçının, Arevalo'nun ölümüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle listeye eklendiği belirtildi. Bakanlık geçen hafta da Askeri Karşı İstihbarat Genel Direktörlüğü adlı hükümet ajansını yaptırım listesine aldığını duyurmuştu. Venezuela'da son ortaya çıkarılan darbe girişimi kapsamında yakalanan ve çıkarıldığı mahkeme sonrasında gönderildiği hastanede hayatını kaybeden emekli asker Arevalo'nun otopsisinde çok sayıda işkence izine rastlandığı açıklanmıştı. Arevalo'nun ölümünden ötürü iki askeri istihbaratçı tutuklu yargılanırken, başkent Caracas'taki en büyük askeri yerleşke Fuerte Tiuna'daki Vicente Salias Askeri Hastanesinde yapılan otopsiye ilişkin raporlar Venezuela basını tarafından yayımlanmıştı.

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