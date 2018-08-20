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ABD'den 4 ülkeye ağır suçlama! 'Kanıtlarımız var'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Çin, İran ve Kuzey Kore'nin 2018 ara seçimlerine müdahale edebileceklerine dair ellerinde kanıtların bulunduğunu öyledi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:49
ABD'den 4 ülkeye ağır suçlama! 'Kanıtlarımız var'

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yaptığı açıklamada, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin 2018 ara seçimlerine müdahale edebilecekleri konusunda 'yeterli' kanıtların bulunduğunu söyledi. Bolton, üç ülkenin orta vadedeki saldırı eylemleri hakkında elde ettikleri kanıtların endişe uyandırdığını açıkladı. 

Bolton Rusya’nın 2016 yılında gerçekleşen başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını hatırlatarak, ''2016 seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği gerekçesiyle iki yıldır ateş düşürülemiyor. Rusya Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde tekrardan müdahalede bulunmaya çalışabilir, buna diğere 3 ülke Çin, İran ve Kuzey Kore'de katılabilir'' ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, alınan önlem ve hazırlıklar hakkında ayrıntı vermezken, siber güvenliğin bir öncelik olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump da, önceki gün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Çin’in kasım ayında gerçekleştirilecek seçimlere müdahale edebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:49
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