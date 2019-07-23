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ABD'den 4 Iraklıya yaptırım kararı

23 Temmuz 2019 Salı 18:57
ABD'den 4 Iraklıya yaptırım kararı

BAĞDAT (AA) - ABD, insan haklarını ihlal ettikleri ve yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle 4 Iraklı hakkında uyguladığı yaptırımların ayrıntılarını açıkladı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yaptırımların, 4 Irak vatandaşının ABD mali kurumlarıyla iletişime geçmesi, ABD şirketleriyle çalışması ve ABD vizesi almasının engellenmesini kapsadığı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı, geçen perşembe, insan hakları ihlali ve yolsuzluk gerekçesiyle İran yanlısı milislerin komutanlarından Reyyan El-Keldani ve Vaad Kaddo ile eski Salahaddin valisi Ahmed el-Cuburi ve eski Musul Valisi Nevfel el-Akub hakkında yaptırım kararı alındığını duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 18:57
  1. ABD
  2. Irak
  3. yaptırım

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  • pougfpougf8 dk önce
    ne kadar yaptırım uygulasazda sonunuz yakındır ey abd günün birinde allahın izniyle rusyayla savaşacaksınız ve buna llahın izniyle kimse engel olamayacaktı abd sonunun en geç 2025te israil gibi sonu yakındır allahın izniyle atlantik okyanusun dibine gömülecektir abd kalleşi ve rus alçağı yaptıkları işgallerin soykırımların mazlumların bedduları hürmetine aheste aheste abd rusya birbirine düşürek çıkacak inşallah amin

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