0553 313 94 23

ABD'den "Kürt devleti 2. İsrail olacaktı" itirafı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği operasyon Batı medyasının bir numaralı gündemi haline geldi. Newsweek’e konuşan bir ABD’li yetkili Trump’a "omurgasız" diye hakaret ederken, "Dürüst olmak gerekirse ABD için Türkiye, Suriye ve Irak boyunca bir Kürt devletini desteklemek daha iyi olurdu. Bu bölgede ikinci İsrail olurdu" itirafında bulundu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 09:47
ABD'den "Kürt devleti 2. İsrail olacaktı" itirafı

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği operasyona ABD Başkanı Donald Trump tarafından yakılan yeşil ışık, Washington’daki yerleşik düzenin bölge ile ilgili yıllardır alttan alta işleyen gizli planının da ortaya çıkmasına neden oldu. ABD medyasından ve siyasetinden bölgedeki terör örgütü PKK/YPG’ye hedef alacak operasyonu engellemek için son iki günde onlarca skandal açıklama yapıldı. Ancak bunlardan birisi oldukça dikkat çekiciydi. Amerikan Newsweek dergisinin Pazartesi günü internet sitesi üzerinden yayınladığı James LaPorta imzalı özel haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesine şahit olan ABD Ulusal Güvenlik yetkilisinin ifadelerine yer verildi. Haberde, adı açıklanmayan ABD’li yetkili, ülkesinin Türkiye’nin güney sınırına paralel “İkinci İsrail Devleti” kurmayı hedeflediğini itiraf etti.

Türkiye’nin güney sınırı boyunca

Dergiye konuşan ulusal güvenlik yetkilisi, “Dürüst olmak gerekirse, ABD için Türkiye, Suriye ve Irak boyunca bir Kürt devletini desteklemek daha iyi olurdu. Bu bölgede ikinci İsrail olurdu.” açıklamasıyla, Washington’daki derin yapının bölgeyi parçalama planını ortaya koydu. Haberde ABD’li yetkilinin, Türkiye’nin operasyonuna yeşil ışık yakan Trump için “omurgasız” ifadesiyle hakaret etmesi de, bozulan plana duyulan öfkeyi yansıtması açısından anlamlıydı.

Kuzey Irak modeli

ABD’de Eylül ayının son haftasında açıklanan bir raporda da, Suriye’nin kuzey doğusunda, adeta “Kuzey Irak modeli”nin hayata geçirilmesi için tavsiyelere yer verilmişti. Bu tavsiyelerin başında da Türkiye’nin bölgeye dönük olası bir operasyonunun engellenmesi yer alıyordu. ABD Barış Enstitüsü Suriye Çalışma Grubu tarafından 24 Eylül’de yayınlanan raporda, ABD askerlerinin Suriye’nin kuzey doğusunda kalıcı olması, PKK/PYD terör yapılanmasına mali yardımın artırılması, yönetim mekanizmalarının geliştirilmesi ve bölgeye yönelik Türkiye müdahalesinin engellenmesi gibi tavsiyelerde bulunuluyordu.

SİHA’ları konuşlandırdı

Yaz aylarında Irak’taki İran ve İran destekli Haşdi Şabi Milislerinin üslerini hedef alan hava saldırılarının İsrail tarafından gerçekleştirildiğine yönelik bilgiler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından dolaylı yoldan teyit edilmişti. Bu teyidin ardından Arap medyasında çıkan haberlerde İsrail ordusunun saldılarını Suriye’nin doğusunda PKK/YPG işgali altındaki bölgelerde bulunan üslere konuşlandırdığı silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile gerçekleştirildiği belirtilmişti. Söz konusu haberler İsrail’in bölgedeki terör yapılanması ile derin ilişkini ortaya koyuyordu.

Sınır buharlaşacaktı

Fırat’ın doğusunda PKK/PYD terör örgütü eliyle kurulacak “ikinci İsrail devleti” ile birinci aşamada hem Türkiye hem de Irak ile sınırın buharlaştırılmasının hedeflendiği değerlendiriliyor. İkinci aşamada ise Türkiye’nin Arap yarımadası ile fiziki sınırı, oluşturulacak terör koridoru ile kesilecekti. ABD destekli planla, Türkiye’nin bölgedeki etkinliğinin budanması ve toprak bütünlüğünün tehdit edilmesine yönelik adımlar devreye girecekti. Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları bu projeye ilk darbeyi indirdi. Fırat’ın Doğusuna yapılacak operasyonla da ikinci İsrail devleti projesine tamamen son verilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 09:47
  1. Donald Trump
  2. Fırat’ın doğusu
  3. İsrail
  4. ABD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan duyurdu: Yarın 2 bin kişi kamuda tercih yapacak
    1. Bakan duyurdu: Yarın 2 bin kişi kamuda..
    2. Trump’ın tehdidinden 12 saat sonra..
    3. Otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve..
    4. Vodafone’lular tek tıkla..
    5. MHP Grup Toplantısı dün yapılamamıştı!..
    6. Türkiye’nin uçuş ağı 172 ülkeye ulaştı
    7. Devlet korumasında yetişen gençlerin..
    8. Atatürk Havalimanı’nda yeni dönem! İlk..
    9. Hatay'da 58 kaçak göçmen yakalandı
    10. YDS başvuru 2019 YDS-3 başvuru ücreti..
    11. Dolar alıp ABD’nin ekmeğine yağ..
    12. Ünlülerden operasyona destek..
    13. Operasyon öncesi Rusya'dan Esed ve..
    14. Van'da tehdit ve yaralama suçundan..
    15. Bakan müjdeyi verdi! Büyük destek..
    16. Ağır silahlarla yola çıktılar!..
    17. Moses Chelsea'ye dönüyor
    18. Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı..
    19. Abdullah Avcı: Bu sıradan bir 3 puan..
    20. THY’nin başvuru sayfası kilitlendi
    21. İstanbul'da korkutan deprem
    22. Ortaya çıktı! Trump-Erdoğan..
    23. Yozgat'ta bir memur mahalle çeşmesi..
    24. Rusya'dan skandal harekat açıklaması!
    25. Türkiye'den ABD'nin son açıklamasına..
    26. 'Gezegende Türkiye'den başka dost..
    27. Türkiye-Irak sınırında tatbikat..
    28. Balkanlar’a barış ve kardeşlik yolu
    29. Türkiye geliyor! Mevzilerden kaçtılar
    30. CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor