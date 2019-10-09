ABD'den "Kürt devleti 2. İsrail olacaktı" itirafı

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenleyeceği operasyona ABD Başkanı Donald Trump tarafından yakılan yeşil ışık, Washington’daki yerleşik düzenin bölge ile ilgili yıllardır alttan alta işleyen gizli planının da ortaya çıkmasına neden oldu. ABD medyasından ve siyasetinden bölgedeki terör örgütü PKK/YPG’ye hedef alacak operasyonu engellemek için son iki günde onlarca skandal açıklama yapıldı. Ancak bunlardan birisi oldukça dikkat çekiciydi. Amerikan Newsweek dergisinin Pazartesi günü internet sitesi üzerinden yayınladığı James LaPorta imzalı özel haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesine şahit olan ABD Ulusal Güvenlik yetkilisinin ifadelerine yer verildi. Haberde, adı açıklanmayan ABD’li yetkili, ülkesinin Türkiye’nin güney sınırına paralel “İkinci İsrail Devleti” kurmayı hedeflediğini itiraf etti.

Türkiye’nin güney sınırı boyunca

Dergiye konuşan ulusal güvenlik yetkilisi, “Dürüst olmak gerekirse, ABD için Türkiye, Suriye ve Irak boyunca bir Kürt devletini desteklemek daha iyi olurdu. Bu bölgede ikinci İsrail olurdu.” açıklamasıyla, Washington’daki derin yapının bölgeyi parçalama planını ortaya koydu. Haberde ABD’li yetkilinin, Türkiye’nin operasyonuna yeşil ışık yakan Trump için “omurgasız” ifadesiyle hakaret etmesi de, bozulan plana duyulan öfkeyi yansıtması açısından anlamlıydı.

Kuzey Irak modeli

ABD’de Eylül ayının son haftasında açıklanan bir raporda da, Suriye’nin kuzey doğusunda, adeta “Kuzey Irak modeli”nin hayata geçirilmesi için tavsiyelere yer verilmişti. Bu tavsiyelerin başında da Türkiye’nin bölgeye dönük olası bir operasyonunun engellenmesi yer alıyordu. ABD Barış Enstitüsü Suriye Çalışma Grubu tarafından 24 Eylül’de yayınlanan raporda, ABD askerlerinin Suriye’nin kuzey doğusunda kalıcı olması, PKK/PYD terör yapılanmasına mali yardımın artırılması, yönetim mekanizmalarının geliştirilmesi ve bölgeye yönelik Türkiye müdahalesinin engellenmesi gibi tavsiyelerde bulunuluyordu.

SİHA’ları konuşlandırdı

Yaz aylarında Irak’taki İran ve İran destekli Haşdi Şabi Milislerinin üslerini hedef alan hava saldırılarının İsrail tarafından gerçekleştirildiğine yönelik bilgiler İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından dolaylı yoldan teyit edilmişti. Bu teyidin ardından Arap medyasında çıkan haberlerde İsrail ordusunun saldılarını Suriye’nin doğusunda PKK/YPG işgali altındaki bölgelerde bulunan üslere konuşlandırdığı silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile gerçekleştirildiği belirtilmişti. Söz konusu haberler İsrail’in bölgedeki terör yapılanması ile derin ilişkini ortaya koyuyordu.

Sınır buharlaşacaktı

Fırat’ın doğusunda PKK/PYD terör örgütü eliyle kurulacak “ikinci İsrail devleti” ile birinci aşamada hem Türkiye hem de Irak ile sınırın buharlaştırılmasının hedeflendiği değerlendiriliyor. İkinci aşamada ise Türkiye’nin Arap yarımadası ile fiziki sınırı, oluşturulacak terör koridoru ile kesilecekti. ABD destekli planla, Türkiye’nin bölgedeki etkinliğinin budanması ve toprak bütünlüğünün tehdit edilmesine yönelik adımlar devreye girecekti. Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları bu projeye ilk darbeyi indirdi. Fırat’ın Doğusuna yapılacak operasyonla da ikinci İsrail devleti projesine tamamen son verilecek.