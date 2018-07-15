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ABD'den 15 Temmuz açıklaması: Başarısız darbe girişimi...

Darbenin arkasındaki ABD'nin Dışişleri Bakanlığı'ndan, 15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişimine yönelik açıklama yapıldı.

15 Temmuz 2018 Pazar 19:03
ABD'den 15 Temmuz açıklaması: Başarısız darbe girişimi...

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert'in yazılı açıklamasında, "İki yıl önce menfur başarısız darbe girişiminde yaklaşık 250 Türk vatandaşı hayatını kaybetti ve binlerce kişi de yaralandı.

Ölenlerin ve yaralananların ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Türkiye'deki demokrasi kurumlarının yanında olduğunu vurgulayan Nauert, "Başarısız darbe girişimi, demokrasiye bir saldırıdır ve demokrasinin korunması için azim ve temel özgürlükleri korumanın gerekli olduğuna ilişkin çarpıcı bir hatırlatmadır." açıklamasını yaptı.

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra vatandaşlar, arka plandaki ülke olduğunu bildikleri ABD'ye yoğun tepki göstermişlerdi. 15 Temmuz darbe girişiminin demokrasiye bir saldırı olduğunu belirten ABD'nin, teröristbaşı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmemesi de kendilerinin de ne derece iki yüzlü olduklarını ortaya koyuyor.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 19:03
  1. ABD Dışişleri Bakanı
  2. heather neuert
  3. 15 Temmuz
  4. Hain darbe girişimi

YORUM YAZ

  • DAMAMURASINODAMAMURASINO48 dk önce
    AMERIKA HEM 15 TEMMUZ DARBESININ MIMARI VE SIMDI GÖZ BOYUYOR AMERIKABU SENIN HAINLIGINI TÜRKIYE VE TÜRK VATANDASLARI UNUTMAT TARIH TE BUNU UNUTMAZ AMERIKA SEN KENDI KENDINE ANLAT .
  • milletmillet1 sa önce
    hiç oğlu hiçler önce yap sonra geçmiş olsun bunu asla unutmayacağız ve mutlaka intikamını alacağız
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