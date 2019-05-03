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ABD'deki üniversitelerde rüşvet skandalı

Stanford Üniversitesine kabul edilen Çinli bir öğrencinin ailesinin, skandalın merkezindeki üniversite başvuru danışmanlık firmasına 6,5 milyon dolar ödediği ortaya çıktı

03 Mayıs 2019 Cuma 13:05
ABD'deki üniversitelerde rüşvet skandalı

ANKARA (AA) - ABD'de geçen ay patlak veren üniversitelere öğrenci kabullerinde rüşvet skandalında, Stanford Üniversitesine kabul edilen Çinli bir öğrencinin ailesinin, skandalın odağındaki üniversite başvuru danışmanlık firmasına 6,5 milyon dolar ödediği ortaya çıktı.

ABD basının rüşvet skandalıyla ilgili yürütülen federal soruşturma hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, 2017'de Stanford Üniversitesine kabul edilen Yusi Zhao adlı kız öğrencinin ailesi, skandalın odağındaki firmanın yetkilisi William Singer'a 6,5 milyon dolar ödeme yaptı.

Çinli ailenin, yaptığını suç teşkil edip etmediğinin müfettişler tarafından inceleneceği aktarıldı.

Aileyi Singer'a yatırım bankası Morgan Stanley'in danışmanlarından Michael Wu'nun yönlendirdiği ileri sürüldü.

Morgan Stanley'nin bir sözcüsü, CNN'e yaptığı açıklamada, bankanın konuyla ilgili müfettişlerle iş birliği içinde olduğunu belirtti.

Sözcü, "üniversiteye kabul meselesine ilişkin iç soruşturmada iş birliği yapmadığı" için Wu'nun işten çıkarıldığını bildirdi.

Müfettişlerin, bilgi almak için Morgan Stanley ve Çinli aileyi araştırdığı ifade edildi.

Öğrenciye, ailesine ve Wu'ya henüz resmi bir suçlama yöneltilmedi.

Stanford Üniversitesi ise yayımladığı açıklamada, üniversitenin, haberler çıkana kadar, Çinli ailenin yaptığı 6,5 milyon dolarlık ödemeden haberdar olmadığını belirtti.

Bildiride, “Stanford'un, Singer'dan veya Singer ile çalışan bir öğrencinin ailesinden 6,5 milyon dolar almadığını açıklığa kavuşturmak önemli.” ifadesi kullanıldı.

- Üniversitelerde rüşvet skandalı

Boston eyaletindeki federal savcılar, geçen ay, 2011-2019 döneminde çocuklarının Yale, Georgetown, Stanford ve Güney California Üniversitesi gibi okullara kabul edilmesi için bir danışmanlık firmasına toplam 25 milyon dolar ödeme yaptıkları gerekçesiyle aralarında Hollywood yıldızları ve iş insanlarının da bulunduğu 50 kişiye dava açmıştı.

Ailelerin ödemeleriyle okul koçlarına rüşvet veren danışmanlık şirketinin, aslında sporcu olmayan öğrencilere sahte profiller hazırlayarak onların okullara sporcu kadrosundan girmelerini sağladığı, ayrıca, üniversiteye giriş sınavını yapan yöneticilere de rüşvet vererek, öğrencilerin yerine başka kişileri soktuğu belirtilmişti.

Aralarında ünlü oyuncu Felicity Huffman'ın da bulunduğu birçok aile, geçen ayın başında, haklarındaki suçlamaları kabul edeceklerini açıklamıştı.

Amerikan basınında geçen ay yer alan habere göre, rüşvet skandalı nedeniyle devam eden davada yargılanan 16 kişi hakkındaki ithamlara, "kara para aklama" suçlaması da eklenmişti.

Söz konusu 16 kişi arasında, kızlarının Güney California Üniversitesine kabul edilmesi için 500 bin dolar rüşvet vermekle suçlanan Hollywood yıldızı Lori Loughlin ve moda tasarımcısı eşi Mossimo Giannulli de bulunuyordu.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 13:05
  1. Stanford Üniversitesi

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