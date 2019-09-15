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ABD'deki Türkler BM Genel Kurulu haftasına hazırlanıyor

- ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu BM Genel Kurulu toplantıları için New York'a gelecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor -Erdoğan ile halk buluşması organize eden TASC Eş Başkanı Halil Mutlu: - “Amerika’daki Türk ve Müslüman toplumu ile Cumhurbaşkanımızı buluşturacağımız program için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. 3 bine yakın katılımın yarısının Türk toplumundan diğer yarısının da Amerika’daki Müslüman gruplardan olmasını bekliyoruz”

15 Eylül 2019 Pazar 06:45
ABD'deki Türkler BM Genel Kurulu haftasına hazırlanıyor

NEW YORK (AA) – ABD’de yaşayan Türk ve Müslüman toplumu, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantıları için New York’a gelecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) çatısı altında, Türk ve Müslüman toplumu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı buluşturmak için çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, New Jersey Paterson’daki Akba Hall’da bir araya geldi.

Toplantıda, 22 Eylül’de New York Manhattan’daki Hilton Midtown Hotel’de düzenlenecek Erdoğan halk buluşması programı için süren hazırlıklar masaya yatırıldı.

AA’ya bilgi veren TASC Eş Başkanı Halil Mutlu, bu sene üçüncüsünü düzenleyecekleri programa Türk ve Müslüman toplumundan 3 bin kişiye yakın katılım beklediklerini söyledi.

Mutlu, şöyle devam etti:

“Amerika’daki Türk ve Müslüman toplumu ile Cumhurbaşkanımızı buluşturacağımız program için hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. 3 bine yakın katılımın yarısının Türk toplumundan diğer yarısının da Amerika’daki Müslüman gruplardan olmasını bekliyoruz. Geçen seneki toplantıda kayıt yaptırmadan gelenler çok olduğu için birçok kişi yer darlığından dolayı içeriye alınamamıştı. Bu sene hem daha iyi bir düzenleme hem de güvenlik için kayıtlarda barkod sistemi getirdik. Yerimiz yine sınırlı olacağı için Cumhurbaşkanımızla buluşmak isteyen vatandaşlarımızın bir an önce kayıt yaptırmalarını istiyoruz.”

Programda Erdoğan’ın hitabından önce Kafkas ve Debka halk oyunları gösterilerinin yanı sıra Makedonyalı Türk kökenli ses sanatçısı Mesut Kurtis'in konserinin yer alacağını aktaran Mutlu, halk buluşmasına California, Florida ve Kanada gibi uzak yerlerden de katılımlar beklediklerini vurguladı.

Mutlu, programa katılmak isteyen vatandaşların çarşamba gününe kadar TASC2019 sitesinden kayıt yapabileceklerini hatırlattı.

Bu arada, BM 74. Genel Kurul Toplantısı, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 06:45
  1. Akba Hall
  2. TASC Eş Başkanı Halil Mutlu
  3. TASC2019
  4. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC)

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