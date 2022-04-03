ABD’deki Türkevi'nde ilk iftar yapıldı

New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) binasının karşısında bulunan ve açılışı 20 Eylül 2021’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Türkevi, ramazanın ilk iftarında kapılarını kentteki Müslümanlara açtı.

New York Başkonsolosu Reyhan Özgür’ün ev sahipliği yaptığı iftara, kentte yaşayan çok sayıda Müslüman davetlinin yanı sıra yabancı diplomatlar, New York Polis Departmanından Müslüman polisler katıldı.

New York’ta görev yapan birçok konsolos ve farklı dinlerden kanaat önderleri de iftarda yer aldı.

Diğer taraftan, ABD'nin başkenti Washington yakınındaki Amerika Diyanet Merkezi'nde de ilk iftar heyecanı yaşandı.

Başkent Washington ve çevresindeki eyaletlerde yaşayan çok sayıda Müslüman, ramazan ayının ilk iftarı için Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) bir araya geldi.

İftarın ardından camiyi dolduran Müslümanlar, teravih namazı kıldı ve dualar etti.