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ABD'deki Türk ve Müslümanlar Erdoğan'ın yolunu gözlüyor!

ABD'de yaşayan Türkler ve Amerikalı Müslümanlar, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurul Görüşmeleri için New York’a gelecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı heyecanla bekliyor.

22 Eylül 2018 Cumartesi 10:31
ABD'deki Türk ve Müslümanlar Erdoğan'ın yolunu gözlüyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk temasları kapsamında Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenecek organizasyonda ABD'de yaşayan Türkler ve Amerikalı Müslümanlarla bir araya gelecek.

TASC yöneticileri ile Brooklyn’deki Müslüman Amerikan Toplumu (MAS) mensupları, Erdoğan ile pazar günü gerçekleşecek  buluşma öncesinde son hazırlıklarını gözden geçirdikleri bir toplantı yaptı.

"ERDOĞAN'IN BİZİM İÇİN ANLAMI BÜYÜK"

MAS New York Bölgesi Başkanı Hüseyin Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan’ı sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, “Erdoğan’ın bizim için anlamı büyük. Bütün dünyadaki Müslümanlara destek oluyor. Suriye, Irak, Mısır ve Yemen dahil dünyanın her yerinde adaletsizliklere karşı çıkıyor. Onu tekrar göreceğimiz için heyecanlıyız.” diye konuştu.

MAS Gençlik Merkezi'nde yöneticilik yapan Adnan İsa da Erdoğan’ın ülkesi için yaptığı hizmetlerin İslam dünyasındaki diğer liderlere de örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti.

“ERDOĞAN, SADECE MÜSLÜMANLARIN DEĞİL, TÜM MAZLUMLARIN SESİ”

Başkan Erdoğan’ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu yıllardan beri takip ettiğini belirten ve programda gönüllü olarak çalışan Muhammet Arif de “Sesi ve duruşu o yıllardan beri net. Şu an Erdoğan, sadece Müslümanların değil, tüm mazlumların sesi. Uluslararası arenada güç sahibi devletlere karşı doğruyu söylemekten çekinmiyor. O bütün dünyada mazlumları desteklerken, biz niye onun yanında olmayalım?” ifadelerini kullandı.

New York Müslüman Sivil Katılım Birliği Başkanı Masum Ali de “Erdoğan sadece Türklerin değil, bizim de Cumhurbaşkanımız. Benim için Erdoğan, dünyadaki tek lider. Müslümanların hakkını savunan dünyada başka bir lider yok. Bundan dolayı onu kendi liderim gibi görüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

"BU ÜLKEYİ KİMSE TUTAMAZ"

Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi de dahil olmak üzere, son yıllarda birçok ciddi tehlike atlattığını belirten Ali, “Son ekonomik kriz de bunlardan biri. Ama bu, Türkiye düşmanlarının son şansı. Eğer Türkiye doğru yerde durur ve bunu da atlatırsa, bir daha bu ülkeyi kimse tutamaz.” diye konuştu.

TASC Eş Başkanı Halil Mutlu da ABD'de Müslümanların Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı büyük bir ilgi ve muhabbeti bulunduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE DEYİNCE ORTAK PAYDADA BULUŞUYORLAR"

Mutlu, “Müslüman toplum ABD'de çok dinamik, çok farklı ülke, renk ve etnik kesimlerden geliyor. Ama Türkiye ve lideri dediğin zaman hepsi bu ortak paydada toplanabiliyor. Bu da bizi sevindiriyor. Sorumluluklarımızı hatırlayarak bizi daha fazla çalışmaya sevk ediyor.” ifadelerini kullandı.

Mutlu, programda California eyaleti dahil, ABD'nin birçok bölgesinden çok sayıda Türk ve Müslüman toplum temsilcilerinden katılımcıyı ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 10:31
  1. İstanbul
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. ABD

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