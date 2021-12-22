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Korona Virüs ABD'deki Türk bilim insanı Derya Unutmaz’dan koronavirüs ilacı müjdesi
Korona Virüs

ABD'deki Türk bilim insanı Derya Unutmaz’dan koronavirüs ilacı müjdesi

ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz, Pfizer firmasının Paxlovid adındaki ilacı covide (Omicron da dahil olacak) karşı çok etkili olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 16:46:00 -
ABD'deki Türk bilim insanı Derya Unutmaz’dan koronavirüs ilacı müjdesi

 yeniakit  Ankara 

ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz, koronavirüs hastalarında etkili olacak bir ilacın onay beklediğini belirterek, “Türkiye’ye de gelmesini umarım” ifadeleriyle hastalığa karşı yeni bir gelişme yaşandığını açıkladı.

Koronavirüs salgının Dünya genelinde yayılmasının ardından başta ABD olmak üzere tüm gelişmelerini takip eden ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsünde Baş Araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Derya Unutmaz, hasatlığa yakalananlar üzerinde deneyleri tamamlanan ilaçların geliştirildiğini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, “Pfizer firmasının Paxlovid adındaki ilacı covide (Omicron da dahil olacak) karşı çok etkili ~%90 ağır hastalığı önlüyor. ABD ilaç kurumu FDA önümüzdeki günlerde bu ilacı ve Merck firmasının Malnupiravir ilacını onaylıyacak. Türkiye’ye de gelmesini umarım.” ifadeleriyle salgından çıkış için yeni bir ışığın parladığını dile getirdi.

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