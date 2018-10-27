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Türkiye'den ABD'deki sinagog saldırısına kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'de sinagoga düzenlenen saldırıyı kınadı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 22:41
Türkiye'den ABD'deki sinagog saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün ABD'nin Pittsburgh kentinde bir sinagoga düzenlenen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve başta ABD Musevi toplumu olmak üzere ABD halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlenmişti.

Hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmayan saldırıya ilişkin ABD medyasında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı haberleri yer almıştı.

 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 22:41
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  2. abd
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