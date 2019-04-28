ABD'deki sinagog saldırısı Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi

NEW YORK (AA) - ABD'nin San Diego kentinde, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nın son gününde bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. San Diego Belediye Başkanı Steve Vaus, bu sabah kentteki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıdaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayda 19 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini belirten Vaus, bir din adamı, bir erkek ve bir kız çocuğunun da yaralandığını aktardı. Olayla ilgili gözaltına alınan kişinin sorgusu sürüyor.

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