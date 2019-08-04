ABD’deki silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 19’a yükseldi ABD’nin Teksas eyaletinde alışveriş mağazası Walmart’da düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 19’a yükselirken, 47 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD’nin Teksas eyaletinde alışveriş mağazası Walmart’da düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 19’a yükselirken, 47 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD’nin Teksas eyaletinin El Paso kentinde bir alışveriş merkezinde yapılan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 19 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Teksas’ın El Paso kentinde gerçekleşen saldırıyla ilgili açıklama yapan Teksas Polisi, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 yaşında bir erkek şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis saldırganın fotoğraflarını paylaştı.

Yetkililer, yaralıların bölgedeki çeşitli hastanelere gönderildiğini ve olayla ilgili soruşturmanın yürütüldüğünü açıkladı.

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