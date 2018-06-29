ABD'deki saldırıda kullanılan tüfek ruhsatlı olduğu anlaşıldı

ABD’nin Maryland eyaletinin Annapolis kentinde bulunan Baltimore Sun gazetesi bünyesinde yayın yapan yerel Capital gazetesine, 38 yaşındaki Jarrod Warren Ramos tarafından dün saldırı düzenlendi. Saldırgan kişinin saldırıyı yasal yollarla edindiği pompalı tüfekle gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 5 kişinin ölümünden sorumlu olan Ramos’un bugün ilk kez kefalet duruşması için hâkim karşısına çıkacağı öğrenildi.

SALDIRGAN VE GAZETE ARASINDA DAVA

2011 yılında gazetenin Ramos’un devam eden bir taciz davası hakkında haber yapması üzerine, saldırganın gazeteyi dava ettiği ve davanın 2015 yılında gazete lehine sonuçlandığı belirtildi. Ramos’un saldırıdan hemen önce sosyal medya hesabı üzerinden köşe yazarı EricHartley, eski editör ve yayıncı Thomas Marquardt ve Capital’ın eski sahibi Philip Merrill’in resimlerini yayınladığı ve “Sevgili okuyucu, bu sayfayı kendimi savunmak için açtım. Şimdi AA County’nin yarısını dava ediyorum, kokuşmuş kariyer ve şirket yapılarından cesetler yapacağım” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Trump: ”Gazeteciler korkulardan arınmalı”

ABD Başkanı Donald Trump, 5 kişinin hayatını kaybettiği gazeteye yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, “Tüm ABD vatandaşları gibi gazetecilerden işlerini yaparken, gelebilecek herhangi bir saldırı korkusundan arınmalı” ifadelerini kullandı.

Ramos tarafından öldürülenlerin isimleri ise şöyle:

Robert Hiaasen, 59 yaşında, Capital gazetesi asistan editör

Gerald Fischman, 61 yaşında, haber sayfası editörü

John McNamara, 56 yaşında, yazar ve editör

Rebecca Smith, 34 yaşında, satış asistanı

WendiWinters, 65 yaşında, köşe yazarı ve haberci

Hayatını kaybedenler için bu akşam yerel saat ile 20.00’de anma toplantısı düzenlenecek.