0553 313 94 23

ABD'deki saldırıda kullanılan tüfek ruhsatlı olduğu anlaşıldı

Maryland eyaletinin Annapolis kentinde bulunan, Capital gazetesine gerçekleştirilen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yasal yollarla alınan pompalı bir tüfekle gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

29 Haziran 2018 Cuma 21:30
ABD'deki saldırıda kullanılan tüfek ruhsatlı olduğu anlaşıldı

ABD’nin Maryland eyaletinin Annapolis kentinde bulunan Baltimore Sun gazetesi bünyesinde yayın yapan yerel Capital gazetesine, 38 yaşındaki Jarrod Warren Ramos tarafından dün saldırı düzenlendi. Saldırgan kişinin saldırıyı yasal yollarla edindiği pompalı tüfekle gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 5 kişinin ölümünden sorumlu olan Ramos’un bugün ilk kez kefalet duruşması için hâkim karşısına çıkacağı öğrenildi.

SALDIRGAN VE GAZETE ARASINDA DAVA

2011 yılında gazetenin Ramos’un devam eden bir taciz davası hakkında haber yapması üzerine, saldırganın gazeteyi dava ettiği ve davanın 2015 yılında gazete lehine sonuçlandığı belirtildi. Ramos’un saldırıdan hemen önce sosyal medya hesabı üzerinden köşe yazarı EricHartley, eski editör ve yayıncı Thomas Marquardt ve Capital’ın eski sahibi Philip Merrill’in resimlerini yayınladığı ve “Sevgili okuyucu, bu sayfayı kendimi savunmak için açtım. Şimdi AA County’nin yarısını dava ediyorum, kokuşmuş kariyer ve şirket yapılarından cesetler yapacağım” ifadelerini kullandığı aktarıldı.
Trump: ”Gazeteciler korkulardan arınmalı”

ABD Başkanı Donald Trump, 5 kişinin hayatını kaybettiği gazeteye yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, “Tüm ABD vatandaşları gibi gazetecilerden işlerini yaparken, gelebilecek herhangi bir saldırı korkusundan arınmalı” ifadelerini kullandı.
Ramos tarafından öldürülenlerin isimleri ise şöyle:

Robert Hiaasen, 59 yaşında, Capital gazetesi asistan editör

Gerald Fischman, 61 yaşında, haber sayfası editörü

John McNamara, 56 yaşında, yazar ve editör

Rebecca Smith, 34 yaşında, satış asistanı

WendiWinters, 65 yaşında, köşe yazarı ve haberci

Hayatını kaybedenler için bu akşam yerel saat ile 20.00’de anma toplantısı düzenlenecek.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 21:30
  1. abd
  2. maryland
  3. annapolis
  4. gazete

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
    1. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
    2. Teröristler üs bölgesine saldırdı
    3. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
    4. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
    5. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
    6. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
    7. İstanbul lise taban puanları 2018..
    8. Ankara liseleri taban puanları..
    9. Yerli Yörük sahneye çıktı
    10. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
    11. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
    12. Fatih Portakal böyle veda etti
    13. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
    14. Mantı tarifi
    15. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
    16. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
    17. Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!
    18. Yeni kabinede ekonomi bakanı Ali..
    19. Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için..
    20. Vücudumuz gülmemizi istiyor!
    Kimler limonlu su içemez?
    Kimler limonlu su içemez?
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak