ABD’deki okullar, İslam’a ait bayramları da tanıdı

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre Cambridge ve Burlington şehirlerindeki okullar bu yılki eğitim takvimlerine Hristiyan ve Musevi tatillerinin yanında İslami tatilleri de ekledi. Yetkililerin yıl sonunda yapacakları değerlendirmelere göre sonraki yıllarda bu uygulamaya devam edip etmeyeceklerine karar verecekleri kaydedildi. Haberde, Amerika'daki bu uygulamanın din özgürlüğü adına yapıldığı, Burlington ve Dearborn gibi Müslüman nüfusun yoğun olduğu şehirlerde tepki çekmeyeceği, fakat çarşaf ile gezme yasağının çıktığı Fransa ve bu yasağı başlatma arefesindeki İtalya gibi Avrupa ülkeleri için bu uygulamaların daha çok tepki çekeceği öne sürüldü.