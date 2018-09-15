ABD'deki Müslümanlardan Erdoğan'ın döviz çağrısına destek

New York eyaletindeki Amerikalı Müslümanlar, cuma namazının ardından Türk ekonomisine katkıda bulunmak için ellerindeki dolarları Türk lirasına çevirdi.

Brooklyn’deki Bay Ridge İslam Merkezi İmamı Muhammed al Barr, Suriyelilerin sığındığı Türkiye’ye, ABD’de yaşayan Müslümanlar olarak destek vermeleri gerektiğini belirterek "Türkiye’nin dünya genelinde Müslümanlara yönelik çabalarına minnettarlığımızı elimizdeki dolarları Türk lirasına çevirerek gösterelim.” çağrısında bulundu.

ELLERİNDEKİ DOLARLARI TÜRK LİRASINA ÇEVİRDİLER

İmam al Barr AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu girişimi, aklımızla ve yüreğimizle Türk milletine ve hükümetine desteğimizi göstermek için yaptık. Son saldırılardan dolayı ekonomik olarak zor günler geçiren Türkiye’deki bütün kardeşlerimizi kalpten destekliyoruz.” dedi.

Türk lirası alan iş adamı Fahmi Jawap, Türkiye’nin sığınmacılara yönelik tutumunu ve yardımlarını takdir ettiğini dile getirerek "Sayın Erdoğan, sadece kendi halkına değil dünyadaki Müslümanlara el uzatıyor. Onun iyi bir lider, Türk halkının iyi bir halk olduğuna inanıyorum.” diye konuştu.

Jawap, seneye Türkiye’ye ailesiyle tatile gideceğini de belirterek şimdiden Türk lirasını aldığını kaydetti.

Bay Ridge İslam Merkezi Başkan Yardımcısı Zeyn Rimawi de “Türk lirası alarak da gösterdiğimiz gibi her alanda Türk insanının ve liderinin yanındayız. Çünkü Türkiye’ye yönelik herhangi bir saldırının sadece Türkleri değil, dünyanın her yerindeki Müslümanları hedef aldığına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rimawi, dolar vererek aldıkları Türk liralarıyla toplanan parayı da “Islamic Relief” adlı yardım kuruluşuna, Türkiye’deki Suriyelilere yardım götürmesi için bağışlayacaklarını belirtti.