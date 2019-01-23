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ABD'deki köleliği anlatan ilk Arapça günlük yayımlandı

ABD Kongre Kütüphanesi, Senegal'den 1807 yılında ABD'ye köle olarak getirilen Müslüman alim Ömer ibn Said'in kölelik zamanlarını kaleme aldığı Arapça günlüğü yayımladı- Günlük, ABD'de köleleştirilen Afrikalıların durumuna ışık tutan ilk yazılı hatırat olma özelliğini taşıyor - ABD Kongre Kütüphanesinin Afrika kökenli Amerikalı bir koleksiyoncudan elde ettiği 28 sayfalık günlükte ibn Said 24 yıllık esaretinin hikayesini anlatıyor

23 Ocak 2019 Çarşamba 23:21
ABD'deki köleliği anlatan ilk Arapça günlük yayımlandı

WASHINGTON (AA) - ABD Kongre Kütüphanesi, Senegal'den 1807 yılında ABD'ye köle olarak getirilen Müslüman alim Ömer ibn Said'in Arapça günlüğü yayımladı.

Alim İbn Said tarafından yazılan günlüğün ABD'de köleleştirilen Afrikalıların durumuna ışık tutan ilk yazılı hatırat olduğu belirtildi.

ABD Kongre Kütüphanesinin Afrika kökenli Amerikalı bir koleksiyoncudan elde ettiği ve internet sitesinde yayımladığı 28 sayfalık günlük, Afrika'dan kaçırılan ve ABD'ye götürülerek köleleştirilen Müslüman alim Ömer ibn Said'in yaşadıklarını anlatıyor.

İbn Said'in 1807 yılında Senegal'deki Fut Tur köyünde Batılı “kötü adamlar” tarafından diğer köy halkıyla beraber tutsak edilmesine ilişkin detayların yer aldığı günlükte, köy halkının 6 hafta süren yolculukla Güney Carolina eyaletinin Charleston şehrine getirilmesiyle başlayan 24 yıllık esaretin hikayesi aktarılıyor.

Günlüğün satılarında İbn Said'in Kuran'ı Kerim'in "Mülk" suresinde geçen "Allah'ın her şeyin sahibi olduğu" sözlerine yaptığı vurgu dikkati çekiyor.

Kongre Kütüphanesinden yapılan açıklamada, o dönemde kölelerin yazdığı günlüklerin tamamına yakının sahiplerince kontrol edilip değiştirildiği, ancak Charleston şehrinde Arapça bilen olmadığı için İbn Said'in yazdığı günlüğe müdahale edilemediği kaydedildi.

Bunun İbn Said'in günlüğünü tarihi belge olarak değerli kıldığının vurgulandığı açıklamada, hatasız bir dille kaleme alınan günlüğün o yıllarda Afrika'da eğitim seviyesinin yüksekliğini gösteren önemli bir bulgu olduğu belirtildi.



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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 23:21
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