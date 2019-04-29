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ABD'deki kızamık salgınında vaka sayısı 704'ü buldu

29 Nisan 2019 Pazartesi 18:45
ABD'deki kızamık salgınında vaka sayısı 704'ü buldu

NEW YORK (AA) - ABD'nin başta New York olmak üzere birçok eyaletinde süren ve son 25 yılın en büyüğü olarak nitelendirilen kızamık salgınında, yıl başından bu yana görülen vaka sayısı 704'ü buldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bugün ABD'nin birçok eyaletinde görülen kızamık salgını ile ilgili güncel rakamları açıkladı.

Açıklamada, New York başta olmak üzere ülkenin 22 eyaletinde görülen salgında, 2019 başından bu yana 704 kızamık vakasına rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, 44 kişinin hastalığa başka bir ülkeye seyahatleri esnasında yakalandığı belirtilirken, en çok vakanın aşı olmayı reddeden Ortodoks Yahudiler arasında görüldüğü vurgulandı.

Kızamık salgınında şu ana kadar herhangi bir ölüm vakası olmadığına işaret edilen açıklamada, 66 kişinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

ABD'de bu yıl başından beri rastlanılan kızamık vakaları son 25 yılın en yüksek oranını teşkil ediyor.

ABD, 2000'de kızamığı tamamen yendiğini duyurmuş ancak bu yıl kızamık hastalığı yeniden nüksetmişti.

- New York'ta acil durum ilan edilmişti

New York kentinde ay başında özellikle Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yayılan kızamık salgınından dolayı acil sağlık durumu ilan edilmişti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Brooklyn'de ultra-Ortodoks Yahudi toplumunun yaşadığı Williamsburg ve Borough Park'tan yayıldığını belirterek, kızamıkla mücadele için zorunlu aşı şartı getirildiğini bildirmişti.

New York'un Rockland bölgesinde geçen ay kızamık aşısı yapılmayan çocukların okula gitmesi yasaklanmıştı.


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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 18:45
  1. ABD
  2. kızamık salgını
  3. New York

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