0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

ABD’deki katedrale benzinle saldırı girişimi

ABD’nin New York kentinde bulunan bir katedrale elindeki iki benzin bidonu ile giren ve benzini katedralin duvarlarına döken bir kişi gözaltına alındı.

18 Nisan 2019 Perşembe 11:59
ABD’deki katedrale benzinle saldırı girişimi

ABD’nin New York kentinde bulunan bir katedrale elindeki iki benzin bidonu ile giren ve benzini katedralin duvarlarına döken bir kişi gözaltına alındı.


Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan tarihi Notre Dame Katedrali’nde yaşanan yangının ardından ABD’de de korkutan bir olay yaşandı. New York kentinde bulunan St. Patrick’s Katedrali’ne elindeki iki benzin bidonu ile giren bir kişi benzini katedralin duvarına dökmeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan polis, 37 yaşındaki zanlının gözaltına alındığını ifade etti. Polis memuru John Miller, olayın bir terör saldırısı olup olmadığını söylemek için çok erken olduğunu dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 11:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ING Bank ve TİM'den ihracatçılara destek paketi
    1. ING Bank ve TİM'den ihracatçılara..
    2. İran ordusu düşmanlarına gözdağı verdi
    3. İBB'de dikkat çeken karar! İmamoğlu..
    4. PlayStation 5 (PS5) ne zaman çıkacak?..
    5. Tokat'ta uzun namlulu silah ele..
    6. Yıldızlı Projeler'in final etkinliği..
    7. Kılıçdaroğlu'ndan "yerel seçim"..
    8. Kıdem tazminatı nasıl olacak? En son..
    9. "Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi, yenilgiye..
    10. İsrail güçleri 19 Filistinliyi..
    11. Avrasya Çarşısı
    12. ABD’de elçilik binasına kamera..
    13. CHP'li başkanlar borç yüzünden..
    14. Yenimahalle’de 8 yılda 14 bin ev..
    15. (Özel Haber) 3 yaşında hayatının en..
    16. Garnizon Komutanı Teke’den Başkan..
    17. Hem lezzetli hem sağlıklı: Yoğurtlu..
    18. Kahramanmaraş’ta emniyet kemeri..
    19. 10 adımda sağlıklı beslenme
    20. Lise öğrencilerine "Meslek tanıtımı ve..
    21. Ne zaman ki, düşmanlarım çoğaldı;..
    22. Tokat'ta uzun namlulu silah ele..
    23. Beyşehir Gölü’nde martıların balık..
    24. Döviz kurları
    25. YYÜ’ye ilk Vanlı rektör
    26. Kadınların saçları sanata dönüştü
    27. Kırmızı bitkilerden zararsız..
    28. Geleneksel çocuk oyunları şenliği..
    29. Antarktika'dan dönen bilim insanları..
    30. İçi su dolu siloya düşen daha belediye..
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    Feminist avukat ile meslektaşı arasında tartışma! 'Bana kaş göz işareti yapmayın'
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır
    Abdullah Gül'den 'İmamoğlu' açıklaması: Artık zamanıdır
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...
    Mazbatayı alır almaz skandal sözler...