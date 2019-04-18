ABD’deki katedrale benzinle saldırı girişimi

ABD’nin New York kentinde bulunan bir katedrale elindeki iki benzin bidonu ile giren ve benzini katedralin duvarlarına döken bir kişi gözaltına alındı.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan tarihi Notre Dame Katedrali’nde yaşanan yangının ardından ABD’de de korkutan bir olay yaşandı. New York kentinde bulunan St. Patrick’s Katedrali’ne elindeki iki benzin bidonu ile giren bir kişi benzini katedralin duvarına dökmeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan polis, 37 yaşındaki zanlının gözaltına alındığını ifade etti. Polis memuru John Miller, olayın bir terör saldırısı olup olmadığını söylemek için çok erken olduğunu dile getirdi.