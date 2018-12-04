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"ABD'deki hastanelerin düşük kalitesi her yıl binlerce can alıyor"

ABD'de sağlık sektörü, geçen yıl harcanan 3,5 trilyon dolara rağmen son dönemde yaşanan olaylar ve araştırmaların bu alandaki kalitesizliği gözler önününe serdiğine işaret ediliyor- Hastane kalitelerini ölçen "Leapfrog Group" adlı kuruluşun Üst Yöneticisi Leah Binder:"Hastanelerin kalitesi gereken seviyede olmadığı için her yıl binlerce insan boş yere yaşamını yitiriyor"

04 Aralık 2018 Salı 21:33
"ABD'deki hastanelerin düşük kalitesi her yıl binlerce can alıyor"

NEW YORK (AA) - ABD'de, sağlık sektöründe geçen yıl harcanan 3,5 trilyon dolara rağmen son dönemde yaşanan olaylar ve araştırmaların kalitesizliği gözler önününe serdiği ve bu nedenle her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Axios internet sitesinin haberinde, geçen yıl sağlık hizmetlerine 3,5 trilyon dolar harcanan ABD'de, son dönemde sağlık sektöründe yaşanan olaylar ve araştırmaların, bu alandaki kalitesizliği gözler önüne serdiği belirtildi.

ABD'deki hastanelerin 3'te 1'inin acil müdahale için konulan federal kanunları ihlal ettiğinin ortaya çıktığının vurgulandığı WebMD ve Georgia Health News'in ortak araştırma sonuçlarının yer aldığı haberde, yerel basının da Florida'daki Johns Hopkins Çocuk Hastanesindeki çocuk ölümlerinin alarm verici düzeyde olduğunu aktardığı kaydedildi.

Detroit'teki en büyük hastanelerden birinin de "hijyenik olmayan cerrahi ekipman kullanımı" suçlamasıyla karşı karşıya kaldığına dikkatin çekildiği haberde, ülkedeki psikiyatri hastaneleri ile uyuşturucu tedavi merkezlerindeki yetersiz bakım hakkında basında sıklıkla haberlerin yer aldığı vurgulandı.

- "Her yıl binlerce insan ölüyor"

Federal hükümetin şeffaflığı artırmasının nispeten daha kolay olduğuna işaret edilen haberde, "Örneğin, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hastanelerin enfeksiyon oranlarına ilişkin veri topluyor ancak halk bu verilere ulaşamıyor. Federal yetkililer, hastanelere akreditasyon raporlarını yayımlamaları için de baskı yapabilir." ifadesine yer verildi.

Haberde görüşlerine yer verilen, hastane kalitelerini ölçen "Leapfrog Group" adlı kuruluşun Üst Yöneticisi (CEO) Leah Binder de "Hastane kaliteleri olması gereken seviyede olmadığı için her yıl binlerce insan boş yere yaşamını yitiriyor." eleştirisinde bulundu.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 21:33
  1. ABD
  2. hastaneler
  3. kalite
  4. sağlık sektörü

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