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ABD'deki Cary Memorial Kütüphanesinde Türkçe köşesi açıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 21:26
ABD'deki Cary Memorial Kütüphanesinde Türkçe köşesi açıldı

LEXINGTON (AA) - ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Lexington kentindeki tarihi Cary Memorial Kütüphanesinde Türk vatandaşların bağışladığı kitaplarla oluşturulan "Türkçe Köşesi" açıldı.

Lexington'da yaşayan Türk öğretmen Saadet Roach'ın girişimi ve bölgedeki Türklerin bağışlarıyla Cary Memorial Kütüphanesinde oluşturulan "Türkçe Köşesinin" açılışı yapıldı.

Açılışa, Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen, kütüphane yöneticileri, Türkler ve bölge halkı katıldı.

Roach, ilk olarak 23 Nisan'da böyle bir fikir aklına geldiğini ve daha sonra kütüphane ile görüştüğünü belirtti.

İnsanların fedakarlıkla hareket ederek kitaplarını bağışladığını anlatan Roach, bundan sonraki süreçte de kitapların sayısını artırmayı, kütüphanede Türkçe etkinlikler düzenlemeyi, Türk çocuk ve gençlerine Türkiye'yi tanıtan hikayeler anlatmayı amaçladıklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:26
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