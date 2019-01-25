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"ABD'deki büyükelçiliği ve konsoloslukları kapatma kararı aldım"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro:- "ABD'deki büyükelçiliği ve konsoloslukları kapatarak Venezuelalı diplomatları geri çağırma kararı aldık"- "Her türlü duruma karşı hazırlıklıyım çünkü Venezuela halkının büyük çoğunluğunun sevgi ve desteğini aldığımı biliyorum"- "Şu anda onlar (Amerikalı yetkililer) şunu diyorlar; 'Biz Nicolas Maduro'yu tanımıyoruz, bu yüzden de ülkede kalıyoruz'. Siz bu çocukça tepkiyle ne yapmayı düşünüyorsunuz? ABD'ye diyorum ki eğer sizde biraz akıl mantık kaldıysa Venezuela hükümetinin verdiği emri yerine getirirsiniz"

25 Ocak 2019 Cuma 02:03
"ABD'deki büyükelçiliği ve konsoloslukları kapatma kararı aldım"

CARACAS (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin ABD ile olan bütün diplomatik ilişkilerini kestiğini hatırlatarak "ABD'deki büyükelçilikleri ve konsoloslukları kapatarak Venezuelalı diplomatları geri çağırma kararı aldık. Cumartesi günü gelecekler." dedi.

Maduro, başkent Caracas’taki Yüksek Adalet Mahkemesi'nde düzenlenen adli yıl açılışında, ülkesinde son birkaç günde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendisinin ve hükümetinin zorluklara karşı hazır olduğunu belirten Maduro, "Her türlü duruma karşı hazırlıklıyım çünkü Venezuela halkının büyük çoğunluğunun sevgi ve desteğini aldığımı biliyorum. Venezuela'nın geleceği için beni harekete geçiren güç sevgidir." diye konuştu.

Maduro, ülkesine dış güçler tarafından müdahale edildiğinin altını çizerek "Dışarıdan gelen bütün saldırılar ABD kaynaklı. Arada bir takmaya çalıştığı demokrasi maskesi düştü. Politikadaki tecrübelerime dayanarak Mike Pompeo ve Mike Pence'in sözlerindeki umutsuzluğu ve nefreti görebiliyorum." ifadesini kullandı.

Nicolas Maduro, ABD'nin Venezuela'daki sağ kesimi kışkırttığını söyleyerek "ABD hükümetinin, Venezuela'yı kaos ve şiddet devleti haline getirmek için muhalif sağ kesime baskı yaptığını görebiliyorum. Venezuela halkından, her mahallede, her sokakta, her köşe başında aktif bir şekilde barışı korumasını istiyorum." dedi.

- Venezuela ABD'deki diplomatlarını geri çağırıyor

Devlet Başkanı Maduro, ABD ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığını ve Amerikalı diplomatların ülkesinden ayrılması için süre verdiğini hatırlatarak "Şu anda onlar şunu diyorlar; 'Biz Nicolas Maduro'yu tanımıyoruz, bu yüzden de ülkede kalıyoruz'. Siz bu çocukça tepkiyle ne yapmayı düşünüyorsunuz? ABD'ye diyorum ki eğer sizde biraz akıl mantık kaldıysa Venezuela hükümetinin verdiği emri yerine getirirsiniz." diye konuştu.

ABD'deki Venezuelalı diplomatların geri çağrıldığını belirten Maduro, "ABD'deki büyükelçiliği ve konsoloslukları kapatarak Venezuelalı diplomatları geri çağırma kararı aldık. Cumartesi günü gelecekler ve onlara bir hoş geldin karşılaması yapacağız." ifadelerini kullandı.

Maduro, "Dün akşam saatlerinde onlarca ABD vatandaşı bir araya gelerek Donald Trump ve Venezuela'da darbeye karşı protesto düzenledi." diyerek ABD'deki STK'lere ve kendisini destekleyen Rusya, Türkiye ile Çin'e teşekkür etti.

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun bazı ülkeler tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınmasına ilişkin Maduro, "Ne yapacak bu tanınmayla? ABD hükümetinin kendisine verdiği bir tanınma kağıdıyla ne yapabilir? Ancak okuyabilir ve saklayabilir. Bakan atayabilir mi? Orduya atamalar yapabilir mi? Kolluk kuvvetleri onun emrine uyar mı? Asla!" açıklamasında bulundu.


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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 02:03
  1. ABD
  2. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  3. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido

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