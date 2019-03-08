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ABD'deki ajanstan Suudi Arabistan'a 400 milyon dolarlık Kaşıkçı protestosu

Yetenek ajansı Endeavor, Cemal Kaşıkçı cinayetine tepki göstermek amacıyla Suudi Arabistan'ın şirkete yaptığı 400 milyon dolarlık yatırımı iade etti

08 Mart 2019 Cuma 21:10
ABD'deki ajanstan Suudi Arabistan'a 400 milyon dolarlık Kaşıkçı protestosu

NEW YORK (AA) - Hollywood'un önemli yetenek ajanslarından Endeavor'un, Suudi Arabistan'dan aldığı 400 milyon doları, Cemal Kaşıkçı cinayetini protesto etmek amacıyla geri verdiği bildirildi.

New York Times gazetesinin haberine göre, Ariel Emanuel'in yönetimindeki Endeavor ile Suudi Arabistan arasında geçen bahar aylarında 400 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.

Gazeteye konuşan konuya yakın kaynaklar, şirketin yöneticisi Emanuel'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan'ın şirketine yaptığı yatırımı yeniden düşündüğünü belirtti.

Emanuel'in yetkililere 400 milyon doları geri vermek istediğini söylediğini anlatan kaynaklar, Emanuel'in Suudi Arabistan'ın tepkisinden çekindiği için yakın korumalarla gezdiğini kaydetti.

Kaynaklar, birkaç hafta önce şirketin Kaşıkçı cinayetini protesto amacıyla söz konusu meblağı Suudilere iade ettiğini ve ortaklığın resmi olarak bittiğini dile getirdi.

- Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'a boykot

Emanuel, 15 Ekim'de Fransa'nın Cannes kentinde katıldığı etkinlikte Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkamaması üzerine bu durumu "çok çok endişe verici ve üzücü" olarak yorumlamıştı.

Cemal Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk'ta Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gelen ekip tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından birçok uluslararası şirket, Suudi Arabistan ile ortaklıklarına son vermişti.

Uluslararası yatırım ve teknoloji şirketi Virgin Grubu’nun kurucusu İngiliz yatırımcı Richard Branson, Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından Suudi Arabistan’da yürüttüğü iki turizm projesindeki yöneticilik görevini askıya almaya karar verdiğini açıklamıştı.

ABD ve İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşları ve bazı önemli firmaları, ekimde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde düzenlenen Geleceğe Yatırım Girişimi (Future Investment Initiative) adlı konferanstan sponsorluğunu "Cemal Kaşıkçı" olayı nedeniyle çekmişti.

- Kaşıkçı'nın cesedi hala bulunamadı

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 21:10
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Suudi Arabistan

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