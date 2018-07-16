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ABD'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 22 yaralı

ABD'de bir otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 01:09
ABD'de zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 22 yaralı

New Mexico eyaletinde bir otoyolda, yolcu otobüsü ile 3 aracın karıştığı kazada, 3 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı belirtildi. İtfaiye Müdürü James Maxon, kazada yaşanan ölümleri doğruladı. Kazaya karışan otobüste 35 yolcu bulunduğunu belirten Maxon, diğer araçlarda ise 3 kişinin olduğunu kaydetti.

Ölenlerin otobüs yolcuları olup olmadığı hakkında henüz net bir bilgi bulunmadığını ifade eden Maxon, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 01:09
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