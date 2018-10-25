Robert de Niro'nun ABD'deki evinin önünde bomba paniği!

New York Polisi, Tribeca bölgesinde şüpheli paket bulduğunu duyurdu.

CNN International bombalı pakedin dünyaca ünlü film yıldızı Robert de Niro'ya gönderildiğini öne sürdü. Paketin üzerinde Oscarlı aktör Robert de Niro'nun evinin adresi olduğu belirtildi.

Peş peşe bomba alarmları

ABD’de önce Clintonların, sonra eski Başkan Barack Obama’nın evinde bomba paniği yaşanmıştı.