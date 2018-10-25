0553 313 94 23

Robert de Niro'nun ABD'deki evinin önünde bomba paniği!

Amerika'da üst üste şüpheli paket paniği yaşanırken, son haber ünlü oyuncu Robert de Niro'nun evinden geldi.

25 Ekim 2018 Perşembe 13:45
Robert de Niro'nun ABD'deki evinin önünde bomba paniği!

New York Polisi, Tribeca bölgesinde şüpheli paket bulduğunu duyurdu.

CNN International bombalı pakedin dünyaca ünlü film yıldızı Robert de Niro'ya gönderildiğini öne sürdü. Paketin üzerinde Oscarlı aktör Robert de Niro'nun evinin adresi olduğu belirtildi.

Peş peşe bomba alarmları

ABD’de önce Clintonların, sonra eski Başkan Barack Obama’nın evinde bomba paniği yaşanmıştı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 13:45
  1. New York Polisi
  2. ABD
  3. Robert De Niro
  4. Clintonlar
  5. Obama
  6. bomba paniği

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rekabet Kurumu Başkanı'ndan flaş açıklama
    1. Rekabet Kurumu Başkanı'ndan flaş..
    2. Çocuğunuza çarpık beslenme tarzınızı..
    3. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş; “Terör..
    4. Rize Kitap Günlerine ziyaretçi akını
    5. Türkiye'nin 7. şehir hastanesi açılıyor!
    6. Elektrik üretimi ağustosta düştü
    7. Cinayet firarisi ’Arap Metin’ enselendi
    8. Tüm dünyanın gözü orada! ABD Başkanı..
    9. Sigara tat alma duyumuzu azaltıyor
    10. İsmail Nacar: Af ve ant krizi dış..
    11. Alper isyan etti! 'Sarhoş olduğum...'
    12. Almanya'dan kritik Türkiye adımı!
    13. Feyzioğlu’ndan 'Kaşıkçı' açıklaması
    14. Feyzioğlu: Türkiye ABD'ye rağmen 10..
    15. Gece uykusu çok önemli!
    16. Köprüde intihar eden şahsa 'atla'..
    17. “Dış güçlerin oyununa gelmeyelim”..
    18. Samsun'da 58 yaşındaki teyzeye fuhuş..
    19. Mevlüt Uysal açıkladı: Trafik yüzde 17..
    20. Almanya'dan Türkiye'ye geldi, doktor..
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!