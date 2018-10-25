Robert de Niro'nun ABD'deki evinin önünde bomba paniği!
Amerika'da üst üste şüpheli paket paniği yaşanırken, son haber ünlü oyuncu Robert de Niro'nun evinden geldi.25 Ekim 2018 Perşembe 13:45
New York Polisi, Tribeca bölgesinde şüpheli paket bulduğunu duyurdu.
CNN International bombalı pakedin dünyaca ünlü film yıldızı Robert de Niro'ya gönderildiğini öne sürdü. Paketin üzerinde Oscarlı aktör Robert de Niro'nun evinin adresi olduğu belirtildi.
Peş peşe bomba alarmları
ABD’de önce Clintonların, sonra eski Başkan Barack Obama’nın evinde bomba paniği yaşanmıştı.
YORUM YAZ