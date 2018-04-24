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ABD'de yaşayan Türkler ayaklandı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkler, 1915 olaylarına ilişkin Ermenistan'ın ortaya attığı iddiaları protesto etmek için gösteriler düzenledi.

24 Nisan 2018 Salı 23:01
ABD'de yaşayan Türkler ayaklandı!

ABD'de yaşayan bir grup Türk ve Azerbaycan vatandaşı, 1915 olaylarına ilişkin Ermenistan'ın ortaya attığı iddiaları protesto etmek için Chicago kent merkezinde gösteri düzenledi.

"Ermeni yalanlarına Hayır!" başlığı altındaki gösteri, Michigan Caddesi'ndeki Tribune Tower Meydanı'nda yapıldı.

Gösteriye katılanlar, Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ABD bayrakları taşıdı.

Ermenilerin Türkiye karşıtı mitingine bir tepki içeriği de taşıyan gösteride, "Ermenistan uluslararası yasaları ihlal ediyor" ve "Arşivlerinizi açamazsınız çünkü yalanlara dayanıyor" yazılı pankartlar açıldı.

İstiklal Marşı ve İzmir marşlarının okunduğu gösteride, "En büyük Türkiye, başka büyük yok", "Yalancı Ermenistan" ve "Daha fazla Ermeni yalanı duymak istemiyoruz" şeklinde sloganlar atıldı.

Protesto gösterisine çevredeki Amerikalılar da ilgi gösterdi.

 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 23:01
  1. İzmir
  2. Azerbaycan
  3. Ermenistan
  4. Azerbeycan
  5. Türkiye
  6. Amerika
  7. Kıbrıs
  8. ABD

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