ABD'de vaka sayısında yeni rekor

Yeni tip koronavirüs salgını tüm hızıyla yayılmaya devam ederken vaka sayılarında ABD'de yeni bir rekor kırıldı. Ülkede son 1 haftada 1,4 milyon yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

Ayrıca ülkede, 7 gün içerisinde koronavirüs nedeniyle 15 bin 966 kişi hayatını kaybetti, 106 bin kişi hastaneye kaldırıldı.

Böylece can kayıplarında geçen haftaya oranla yüzde 44'lük bir artış yaşandı. Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı ise önceki haftaya göre yüzde 8,8'lik bir artış yaşadı.

Uzmanlar, ülke çapında yeni vaka sayısında rekor kırılmaya devam ettiği için daha yüksek ölü sayısına hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

ABD’de şimdiye kadar 15,7 milyon vaka ve 292 binden fazla virüs kaynaklı can kaybı bildirildi.