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ABD'de 10 yaşındaki otizm hastası çocuğa ters kelepçe taktılar

Amerika'daki bir ilkokulda on yaşındaki otizm hastası çocuğa kelepçe takılması büyük tepki topladı. 11 Ağustos'ta Teksas'ta meydana gelen olayda, dolaba saklanan otizm hastası çocuk, öğretmeninin yardımıyla saklandığı yerden çıkarılarak güvenlik görevlisi tarafından ters kelepçe takılarak sınıftan çıkarıldı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:06
ABD'de 10 yaşındaki otizm hastası çocuğa ters kelepçe taktılar

Amerika'daki bir ilkokulda, on yaşındaki çocuğa ters kelepçe takıldı. Amerika'nın Teksas eyaletinde 11 Ağustos'ta gerçekleşen olayda, 10 yaşındaki otizm hastası çocuğa öğretmen ve güvenlik görevlisi tarafından sert bir şekilde müdahale edildi.

Güvenlik görevlisinin vücut kamerasından çekilen görüntülerde, Thomas adlı öğrencinin sınıfta bir dolaba saklandığı, ardından öğretmenin Thomas'ı dolaptan çıkararak güvenlik görevlisi ile yere yatırdıktan sonra sınıftan çıkardığı görüldü. Bir odaya götürülen küçük çocuk, sert müdahale ile yere yatırıldıktan sonra elleri arkadan kelepçelendi.

Thomas'ın ellerindeki kelepçe izlerini fark eden ailenin, yasal işlem başlatacakları belirtildi. Aile, oğullarının daha önce de şiddete maruz kaldıklarından şüphelendiklerini ifade etti.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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