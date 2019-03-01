ABD'de üniversiteye silahlı saldırı düzenlendi! ABD'de Utah eyaletinde yer alan Utah Valley Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda yaralanan bir kişini durumunun kritik olduğu belirtildi.

ABD'nin Utah eyaletinde bulunan Utah Valley Üniversitesi'nde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sebebiyle bir kişinin ağır yaralandığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi. Saldırının ardından bir kişinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı bildirildi. Halka çağrı yapıldı Polis bölge halkına evden çıkmaması uyarısında bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi henüz yakalanamadı. Polis geniş çaplı operasyon başlattı.

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