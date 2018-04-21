ABD'de uçak otomobillerin arasına daldı!

Amerika'nın Colorado eyaletinde altı kişilik bir özel bir uçak arızalanıp ana yol üzerine iniş yaptı.



SADECE 1 KİŞİ YARALANDI



Yolda bir kaç sefer havaya zıplayıp yere inen uçak yoldan geçen arabaları küçük mesafeler ile sıyırdı. Olayda uçakta bulunan üç kişiden sadece biri yaralandı. O anlarda arabasında bulunan bir sürücü kamerayla kaydetti. Daha sonra kontrolden çıkan uçak ileride bulunan bir köprüye çarpıp durabildi.



BÜYÜK ŞANS



Yetkililer uçağın hiç bir arabaya çarpmamasını büyük bir şans olarak nitelendirdiler.