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ABD'de uçak otomobillerin arasına daldı!

ABD'nin Colorado eyaletinde kontrolden çıkan özel bir uçak karayoluna iniş yaptı. Arabaların arasından sıyrılarak geçen uçakta şans eseri sadece 1 kişi yaralandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 15:29
ABD'de uçak otomobillerin arasına daldı!

Amerika'nın Colorado eyaletinde altı kişilik bir özel bir uçak arızalanıp ana yol üzerine iniş yaptı.

SADECE 1 KİŞİ YARALANDI

Yolda bir kaç sefer havaya zıplayıp yere inen uçak yoldan geçen arabaları küçük mesafeler ile sıyırdı. Olayda uçakta bulunan üç kişiden sadece biri yaralandı. O anlarda arabasında bulunan bir sürücü kamerayla kaydetti. Daha sonra kontrolden çıkan uçak ileride bulunan bir köprüye çarpıp durabildi.

BÜYÜK ŞANS

Yetkililer uçağın hiç bir arabaya çarpmamasını büyük bir şans olarak nitelendirdiler.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 15:29
  1. ABD
  2. uçak kazası

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