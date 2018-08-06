ABD'nin California eyaletinde uçak düştü: 5 kişi öldü!

İtfaiye yetkilileri, California'nın güneyindeki alışveriş merkezinde bulunan otoparka çift motorlu küçük uçağın düştüğünü bildirdi.

Uçaktaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, otoparkta ölen ya da yaralananın olmadığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.