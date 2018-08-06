ABD'nin California eyaletinde uçak düştü: 5 kişi öldü!
ABD'nin California eyaletinde küçük bir alışveriş merkezinin otoparkına uçak düştü. Kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:03
İtfaiye yetkilileri, California'nın güneyindeki alışveriş merkezinde bulunan otoparka çift motorlu küçük uçağın düştüğünü bildirdi.
Uçaktaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden yetkililer, otoparkta ölen ya da yaralananın olmadığını belirtti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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