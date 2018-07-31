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ABD'de uçak düştü

Kanada'nın Ontario eyaletinden kalkan uçağın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti ABD'nin Maine eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi öldü.

31 Temmuz 2018 Salı 01:43
ABD'de uçak düştü

ABD'nin Maine eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişi öldü.

Kanada'nın Ontario kentinden Prince Edward adasına hareket eden çift motorlu uçak, ABD'nin Maine eyaletindeki kırsal bölgede düştü.

Kazada uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, uçağın Greenville Havalimanı'na yakın bir bölgede kırsal alana düştüğü, kaza sebebinin henüz bilinmediği belirtildi.

Kazada ölenlerle ilgili bir açıklama yapılmazken, olay yerine ekiplerin sevkedildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 01:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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