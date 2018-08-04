ABD'de Türk asıllı polis memuruna silahlı saldırı! Durumu ciddiyetini koruyor

Colorado eyaletinin Colarado Springs bölgesinde görev yapan Türk asıllı Polis Memuru Cem Düzel perşembe gecesi silahla vurularak ağır yaralandı. 5 yıldır Colorado Springs Polis Departmanı'nda görev yapan Düzel gece saat 03.00 sularında ABDOlimpiyat İdman merkezi yakınlarında 31 yaşındaki Karrar Noaman Al Khammasi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Khammasi silah bulundurmak suçundan daha önce çıkartılmış ve Cuma günü gerçekleşecek mahkemesini beklemek üzere şartlı salıverilmişti.

MÜDAHALE EDERKEN SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Saldırı, Düzel bölgeden gelen silah sesleri ile ilgili şikâyete müdahale ederken gerçekleşti.

El Paso Bölgesi Şerif Departmanı gerçekleşen saldırıyı incelerken, departman sözcüsü Jacqueline Kirby “Khammasi’nin Düzel’e ve bir diğer polise ateş açtığını ve polislerin karşılık verdi” diyerek Khammasi’nin yaralı olarak tutuklandığını duyurdu.

HALK DESTEK İÇİN TOPLANDI

Saldırı sırasında bölgede UBER şoförü olarak çalışan Carrie Ward “Silah seslerini duydum. Polis aracının ışıklarını görebiliyordum. 911’i aradım ve memurun durumunu sordum” dedi. İsmini vermeyen bir kişide 10-12 el silah sesi duyduğunu anlattı.

Halk, Düzel’in kaldırıldığı ve ameliyata alındığı hastanenin önünde destek için toplandı. Colorado Polis Departmanı, Düzel’e ve ailesine destek vermek için yardım hesabı açakenö durumu kendi çıkarları için kullanarak halktan para toplamak isteyenlere karşı uyarı yayınladı.

Cem Düzel’in durumunun ciddiyetini koruduğu hastane tarafından açıklandı.