0553 313 94 23

ABD'de Türk asıllı polis memuruna silahlı saldırı! Durumu ciddiyetini koruyor

ABD'nin Colorado eyaletinde gelen silah sesleri üzerine yapılan şikayetemüdahale ederken gerçekleşen saldırı sonucu yaralanan Türk asıllı polis memuru Cem Düzel hastaneye kaldırıldı. Düzel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 07:45
ABD'de Türk asıllı polis memuruna silahlı saldırı! Durumu ciddiyetini koruyor

Colorado eyaletinin Colarado Springs bölgesinde görev yapan Türk asıllı Polis Memuru Cem Düzel perşembe gecesi silahla vurularak ağır yaralandı. 5 yıldır Colorado Springs Polis Departmanı'nda görev yapan Düzel gece saat 03.00 sularında ABDOlimpiyat İdman merkezi yakınlarında 31 yaşındaki Karrar Noaman Al Khammasi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Khammasi silah bulundurmak suçundan daha önce çıkartılmış ve Cuma günü gerçekleşecek mahkemesini beklemek üzere şartlı salıverilmişti.

MÜDAHALE EDERKEN SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Saldırı, Düzel bölgeden gelen silah sesleri ile ilgili şikâyete müdahale ederken gerçekleşti.

El Paso Bölgesi Şerif Departmanı gerçekleşen saldırıyı incelerken, departman sözcüsü Jacqueline KirbyKhammasi’nin Düzel’e ve bir diğer polise ateş açtığını ve polislerin karşılık verdi” diyerek Khammasi’nin yaralı olarak tutuklandığını duyurdu.

HALK DESTEK İÇİN TOPLANDI

Saldırı sırasında bölgede UBER şoförü olarak çalışan Carrie Ward “Silah seslerini duydum. Polis aracının ışıklarını görebiliyordum. 911’i aradım ve memurun durumunu sordum” dedi. İsmini vermeyen bir kişide 10-12 el silah sesi duyduğunu anlattı.

Halk, Düzel’in kaldırıldığı ve ameliyata alındığı hastanenin önünde destek için toplandı. Colorado Polis Departmanı, Düzel’e ve ailesine destek vermek için yardım hesabı açakenö durumu kendi çıkarları için kullanarak halktan para toplamak isteyenlere karşı uyarı yayınladı.

Cem Düzel’in durumunun ciddiyetini koruduğu hastane tarafından açıklandı.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 07:45
  1. Colorado
  2. Colarado Springs
  3. Cem Düzel
  4. Colorado Springs Polis Departmanı
  5. ABD
  6. Olimpiyat İdman merkezi
  7. Karrar Noaman Al Khammasi
  8. Jacqueline Kirby
  9. El Paso Bölgesi Şerif Departmanı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de huzur ve güven uygulaması!
    1. İzmir'de huzur ve güven uygulaması!
    2. "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile..
    3. Çiftçiye 50 bin koyun verilecek!
    4. Çorum'da iki otobüs çarpıştı: 13 kişi..
    5. Çin'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana..
    6. Ankara'da silahlı saldırı: 3 kişi yaralı
    7. CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu beyin..
    8. Hatay’da alacak verecek kavgası kanlı..
    9. Geri dönüşüm makinesine düşen işçi..
    10. Hakkari'de hain saldırı: 1'i ağır 9..
    11. İncirlik'teki ABD subaylarına FETÖ'den..
    12. ABD'de Türk asıllı polis memuruna..
    13. Başkent'te motosikletli saldırı! 3..
    14. Yunanistan'dan skandal karar!..
    15. Günün âyet ve hadisi
    16. Bedelli askerlikte tarihe dikkat! İşte..
    17. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer..
    18. Beşiktaş ile Porto arasında dev takas!..
    19. Sivasspor, David Braz'ı transfer..
    20. Galatasaray'dan çifte transfer atağı!..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz' açıklaması
    ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz' açıklaması