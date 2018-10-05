ABD'de tüketici kredileri 3 ayın zirvesini gördü

ABD Merkez Bankasının (Fed) raporuna göre, ülkede tüketici kredileri, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 20,1 milyar dolar (yüzde 6,2) artarak toplamda 3 trilyon 935 milyar dolara ulaştı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 15 milyar dolar seviyesindeydi.

Tüketici kredilerinin ağustosta beklentinin üstünde artmasında ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan kredilerin yüzde 6,4 artış kaydetmesi belirleyici oldu. Kredi kartı ve benzeri devir yapan borçların da yüzde 5,6 artarak kredi büyümesine katkı sağladığı bildirildi.