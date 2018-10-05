0553 313 94 23

ABD'de tüketici kredileri 3 ayın zirvesini gördü

ABD'de tüketici kredileri Ağustos ayında önceki aya kıyasla yüzde 6,2 artarak son 3 ayın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi.

05 Ekim 2018 Cuma 23:29
ABD'de tüketici kredileri 3 ayın zirvesini gördü

ABD Merkez Bankasının (Fed) raporuna göre, ülkede tüketici kredileri, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 20,1 milyar dolar (yüzde 6,2) artarak toplamda 3 trilyon 935 milyar dolara ulaştı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 15 milyar dolar seviyesindeydi.

Tüketici kredilerinin ağustosta beklentinin üstünde artmasında ev, otomobil ve öğrenci gibi devir yapmayan kredilerin yüzde 6,4 artış kaydetmesi belirleyici oldu. Kredi kartı ve benzeri devir yapan borçların da yüzde 5,6 artarak kredi büyümesine katkı sağladığı bildirildi.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 23:29
  1. Fed

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Milli ekonomiyle büyüyeceğiz
    1. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Milli..
    2. Hollanda'da İslam karşıtlığı dinmiyor!
    3. Skandal gezi: 7 yaşındaki miniklere..
    4. Pitbull ile avukat kaçırdığı iddia..
    5. Gemuhluoğlu anısına 'dostluk ve vefa'..
    6. Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 kişi..
    7. Fransa sınır kontrollerini tekrar..
    8. AK Parti'den flaş karar! O başkan..
    9. ABD'de tüketici kredileri 3 ayın..
    10. FETÖ'nün 'kripto asker' yapılanmasına..
    11. İran'dan Netanyahu'ya sert yanıt!
    12. Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü..
    13. Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 16..
    14. İki Avrupa ülkesinden önemli anlaşma!
    15. Terör örgütü avukatı Ömer Kavili..
    16. Gençlerbirliği geri dönüyor! 8'de 8..
    17. ABD kıskacındaki Hindistan'dan flaş..
    18. Prof. Dr. Hamdi Okur: İmam hatiplik..
    19. Suyu cam şişeden için!
    20. Kükürtlü sabununun faydaları nelerdir?..
    Akşener'in evinin önünde toplanan MHP'lilerle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama
    Akşener'in evinin önünde toplanan MHP'lilerle ilgili Bakan Soylu'dan açıklama
    Bomba iddia! Doğruysa büyük kriz çıkar
    Bomba iddia! Doğruysa büyük kriz çıkar
    Alçı, “Burnuma pis kokular geliyor” dedi ve ekledi: Suudi gazeteci Kaşıkçı, Gülen’e karşı bir koz mu?
    Alçı, “Burnuma pis kokular geliyor” dedi ve ekledi: Suudi gazeteci Kaşıkçı, Gülen’e karşı bir koz mu?
    ABD'liler anladı: Türkiye olmazsa bu iş olmaz
    ABD'liler anladı: Türkiye olmazsa bu iş olmaz
    Ülke ajan kaynıyor... Yeni suikast uyarısı!
    Ülke ajan kaynıyor... Yeni suikast uyarısı!

    Günün Karikatürü

    6 Ekim 2018
    Tekirdağ'da korkunç olay
    Tekirdağ'da korkunç olay
    Yalan haberin ardından RTÜK ceza kesmişti... Bunu da yaptı
    Yalan haberin ardından RTÜK ceza kesmişti... Bunu da yaptı