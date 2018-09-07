Beyaz Saray'da Trump'a büyük şok! Direniş başladı

ABD kamuoyu, Beyaz Saray’da üst düzey bir ismin New York Times (NYT) gazetesinde ‘isimsiz’ yayınlattığı makaleyle sarsıldı. ‘Beyaz Saray’daki direnişin parçasıyım’ başlıklı makale, Trump yönetiminde çalışan pek çok yetkilinin mahrem konuşmalarda paylaştığı sıkıntıları tüm açıklığıyla kamuoyuna ifşa eden bir metin. Trump’ın güvenilmez bir başkan olduğu ana teması üzerine kurgulanmış makalenin isimsiz yazarı, yönetim içindeki ‘kahramanların’ direksiyonu Trump’a rağmen doğru istikamette tutmak için olağanüstü çaba sarf ettiğini savunuyor.

‘TEK YOL İMZASIZ YAYINLAMAK’

Yazar, Trump’ın kabinesi içindeki isimlerin ‘başkanın görevini yerine getirebilme ehliyeti olmadığı hükmünü’ içeren ABD anayasasının 25’inci ek maddesini tartıştığını ancak anayasal bir krize neden olma kaygısıyla bundan vazgeçtiklerini anlatıyor. NYT, ‘imzasız’ yayınlama kararını görevini tehlikeye atacağı gerekçesiyle yazarın talebi üzerine aldıklarını açıkladı. NYT’nin çok nadiren imzasız yazı yayıladığının hatırlatıldığı editoryal notta ‘Bu önemli mesajı okuyucularımıza ulaştırmak için bunun tek yol olduğuna inanıyoruz’ denildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise makaleyi yazan kişinin kendisi olmadığını söyleme ‘gereği’ duydu. Makaledeki ‘can alıcı’ bazı bölümler şu şekilde:

ZARAR VERİYOR

Bizimkisi solda popüler olan türde bir direniş hareketi değil. Biz bu yönetimin başarılı olmasını istiyoruz ve hâlihazırda pek çok politikasının Amerika’yı daha güvenli ve müreffeh bir ülke yaptığına inanıyoruz. Ancak öncelikli sorumluluğumuzun bu ülkeye karşı olduğuna inanıyoruz. Başkan cumhuriyetimizin sağlığına zarar verecek şekilde davranmaya devam ediyor. Bu nedenle Trump tarafından atanan pek çokları gibi demokratik kurumlarımızı korumak için elimizden geleni yapmaya ve kendisi görevi bırakana kadar onun yanlış dürtülerine muhalefet etmeye ant içtik.

(Hürriyet)