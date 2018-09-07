0553 313 94 23

Beyaz Saray'da Trump'a büyük şok! Direniş başladı

Beyaz Saray’daki üst düzey bir yetkilinin isimsiz olarak yayımladığı makalede ABD yönetimindeki Başkan Donald Trump’tan duyulan derin rahatsızlığa dikkat çekildi.

07 Eylül 2018 Cuma 08:38
Beyaz Saray'da Trump'a büyük şok! Direniş başladı

ABD kamuoyu, Beyaz Saray’da üst düzey bir ismin New York Times (NYT) gazetesinde ‘isimsiz’ yayınlattığı makaleyle sarsıldı. ‘Beyaz Saray’daki direnişin parçasıyım’ başlıklı makale, Trump yönetiminde çalışan pek çok yetkilinin mahrem konuşmalarda paylaştığı sıkıntıları tüm açıklığıyla kamuoyuna ifşa eden bir metin. Trump’ın güvenilmez bir başkan olduğu ana teması üzerine kurgulanmış makalenin isimsiz yazarı, yönetim içindeki ‘kahramanların’ direksiyonu Trump’a rağmen doğru istikamette tutmak için olağanüstü çaba sarf ettiğini savunuyor.

‘TEK YOL İMZASIZ YAYINLAMAK’

Yazar, Trump’ın kabinesi içindeki isimlerin ‘başkanın görevini yerine getirebilme ehliyeti olmadığı hükmünü’ içeren ABD anayasasının 25’inci ek maddesini tartıştığını ancak anayasal bir krize neden olma kaygısıyla bundan vazgeçtiklerini anlatıyor. NYT, ‘imzasız’ yayınlama kararını görevini tehlikeye atacağı gerekçesiyle yazarın talebi üzerine aldıklarını açıkladı. NYT’nin çok nadiren imzasız yazı yayıladığının hatırlatıldığı editoryal notta ‘Bu önemli mesajı okuyucularımıza ulaştırmak için bunun tek yol olduğuna inanıyoruz’ denildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise makaleyi yazan kişinin kendisi olmadığını söyleme ‘gereği’ duydu. Makaledeki ‘can alıcı’ bazı bölümler şu şekilde:

ZARAR VERİYOR

Bizimkisi solda popüler olan türde bir direniş hareketi değil. Biz bu yönetimin başarılı olmasını istiyoruz ve hâlihazırda pek çok politikasının Amerika’yı daha güvenli ve müreffeh bir ülke yaptığına inanıyoruz. Ancak öncelikli sorumluluğumuzun bu ülkeye karşı olduğuna inanıyoruz. Başkan cumhuriyetimizin sağlığına zarar verecek şekilde davranmaya devam ediyor. Bu nedenle Trump tarafından atanan pek çokları gibi demokratik kurumlarımızı korumak için elimizden geleni yapmaya ve kendisi görevi bırakana kadar onun yanlış dürtülerine muhalefet etmeye ant içtik.

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 08:38
  1. Beyaz Saray
  2. Donald Trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan İran'a hareket etti
    1. Başkan Erdoğan İran'a hareket etti
    2. Parasını yolculardan istediler!..
    3. Meteoroloji'den İstanbul için kritik..
    4. Toplantı halindeki FETÖ'cüler yakalandı
    5. İstanbul okul servis ücretleri 2018 2019
    6. Okulların servis ücretleri belirlendi
    7. Okul servis ücretleri belli oldu
    8. Yatırımda dev hamle!
    9. Cuma günü okunması sevap olan sureler
    10. Malatya’da trafik kazası: 2 kişi..
    11. Kağıthane Tünelinde kaza: 1 ölü, 1..
    12. Cuma günü okunacak dua
    13. Ağaca çarpan otomobil takla attı: 4..
    14. Tekirdağ'da freni patlayan kamyon evin..
    15. "Esed savaşı kazandı, görüşmemiz lazım"
    16. PKK'ya bir darbe daha! Öldürüldüler
    17. Cuma mesajları | En güzel resimli cuma..
    18. Başbakan 79 yıl sonra özür diledi!
    19. BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat..
    20. Hulusi Akar: Pakistan ile savunma..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Teröristlerin kara günü!
    Teröristlerin kara günü!
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?