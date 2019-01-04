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ABD'de tecavüze uğrayan bitkisel hayattaki kadın doğum yaptı

Arizona eyaletinde yaklaşık 10 yıldır bitkisel hayatta olan ve tecavüze uğrayan bir kadın doğum yaptı

04 Ocak 2019 Cuma 23:01
ABD'de tecavüze uğrayan bitkisel hayattaki kadın doğum yaptı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Arizona eyaletinde yaklaşık 10 yıldır bitkisel hayatta olan ve tecavüze uğrayan bir kadın doğum yaptı.

Yerel basınında çıkan haberde, Phoenix kentinde, polisin, Hacienda HealthCare hastanesindeki cinsel taciz olayına ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

Boğulma tehlikesinden sonra yaklaşık 10 yıldır bitkisel hayatta yaşayan ve ismi açıklanmayan kadın, tedavi gördüğü hastanede uğradığı tecavüz sonucu hamile kaldı ve 29 Aralık'ta doğum yaptı.

Hastane personelinin bitkisel hayattaki kadının hamile olduğunu doğum yapana kadar fark etmediği belirtilen haberde, bebeğin ise hayatta ve sağlıklı olduğu kaydedildi.

Hacienda HealthCare Hastanesi Sözcüsü Nancy Salmon ise soruşturmanın devam ettiğini ve bu aşamada daha fazla açıklama yapılmayacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 23:01
  1. ABD
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