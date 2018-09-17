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ABD'de tecavüz skandalı! Trump şimdi hapı yuttu

ABD'de bir kadın profesör, Başkan Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üye adayı Brett Kavanaugh'ı kendisine tecavüz etmeye kalkışmakla suçladı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:15
ABD'de tecavüz skandalı! Trump şimdi hapı yuttu

Profesör Christine Blasey Ford, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Brett Kavanaugh'u tecavüz teşebbüsünde bulunmakla suçladı. 51 yaşındaki Profesör Ford Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, Kavanaugh'un 1980'li yılların başlarındaki bir davet sırasında kendisine tecavüz etmeye teşebbüs ettiğini söyledi.

Suçlamalar geçen hafta Amerikan medyasında çıkmış ancak Ford ilk kez Pazar günü yayımlanan mülakatında konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Cuma günü bir bildiri yayımlayarak suçlamaları reddeden Kavanaugh, "ne okuldayken, ne de başka bir zaman böyle bir şeye teşebbüs ettiğini" belirtmişti.

FBI'IN SORUŞTURMA AÇMASI GEREKİYOR

Başkan Trump'ın tarafından Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği koyu muhafazakâr yargıç Brett Kavanaugh'un Senato tarafından onaylanması gerekiyor. Mülakatın yayımlanmasından sonra Demokrat Partili Senatörler atama prosedürünün ertelenmesini talep etti. Demokrat Partili Senato üyesi Diane Feinstein atama sürecine devam edilmeden önce Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) suçlamayla ilgili soruşturma açması gerektiğini söyledi.

(DEUTSCHE WELLE)

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 13:15
  1. ABD
  2. Tecavüz skandalı
  3. Brett Kavanaugh
  4. Trump hapı yuttu

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp17 dk önce
    Bu adamı yazmayın dedik. Yazdıkça ya Dolar yükseliyor ya da altın yükseliyor yani TLkıymeti azalıyor. Trumpında ne yandığı ne de battığı var.
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