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ABD'de "tanınmış İranlı muhalif yazar" hesabı sahte çıktı

ABD'de İran yönetimi karşıtı makaleler yazan "Haşmet Alavi" isimli İranlı aktivistin gerçek biri olmadığı ve İranlı muhalif Mücahidin el Halk (MEK) grubu tarafından yönetildiği iddia edildi- Hesabın, sadece Forbes dergisine bir yıl içinde 61 makale yazdığı ve Washington'u İran'da yönetim değişikliği konusunda teşvik ettiği kaydedildi- ABD yönetiminin İran'la nükleer anlaşmadan çekilmesine gerekçe olarak bu makaleleri kanıt olarak kullandığı ileri sürüldü

11 Haziran 2019 Salı 00:30
ABD'de "tanınmış İranlı muhalif yazar" hesabı sahte çıktı

WASHINGTON (AA) - ABD'de İran yönetimi karşıtı makaleler yazan "Haşmet Alavi" isimli İran'lı aktivistin gerçek biri olmadığı ve Tahran yönetimine muhalif bir grup tarafından kullanılan bir hesap olduğu iddia edildi.

ABD'de yayın yapan haber sitesi "The Intercept" tarafından yayımlanan haberde, birçok Amerikan medya kuruluşuna İran yönetimi karşıtı makaleler yazan "Haşmet Alavi" isimli hesabın gerçek bir kişi olmadığı belirtildi.

Haberde, "aktivist" sıfatıyla Forbes, The Hill, The Daily Caller, Suudi Arabistan'ın el-Arabiya İngilizce çıkışlı yayınlarında makaleler kaleme alan söz konusu hesabın, İranlı muhalif Mücahidin el Halk (MEK) grubu tarafından yönetildiği ifade edildi.

- Bir yılda 61 İran yönetimi karşıtı makale

Hasan Heyrani adlı MEK üyesinin açıklamalarına dayandırılan haberde, Alavi hesabının, sadece Forbes dergisinde bir yıl içinde 61 makale yazdığı ve Washington'u İran'da yönetim değişikliğine teşvik ettiği vurgulandı.

Bununla beraber MEK grubunun yazdığı söz konusu makalelerde, İran için yönetim değişikliği istenmesinin yanı sıra, ülke kontrolünün kendilerine ve grup lideri Meryem Ravagi'ye teslim edilmesi gerektiği yönündeki isteğe de dikkat çekildi.

- Trum yönetimi kaynak gösterdi

Öte yandan, söz konusu makalelerin ABD'nin kıdemli muhafazakar siyasetçileri tarafından paylaşıldığına dikkat çekilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın bile İran konusundaki kararlarında bu yazıları kaynak olarak kullandığı vurgulandı.

Washington Post gazetesi muhabirlerinin ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesine ilişkin bir soruya cevaben Trump yönetiminin anlaşmadan çekilmesine gerekçe olarak bu makalelerdeki "İran ile nükleer anlaşmanın Tahran'ın askeri bütçesini artırdığı" iddiasını kanıt olarak sunduğu ifade edildi.

- ABD'ye göre eski terör örgütü

İran hükümetini devirmek ve siyasi bir güç elde etmek için siyasi lobicilik faaliyetleri yapan ve makaleler yayımlayan MEK'in, 2012 yılına kadar ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü olarak kabul edildiği kaydedildi.

Makalelerin yanı sıra, sosyal medyada da aktif bir strateji yürüten grup, çok sayıda takipçisiyle özellikle Twitter ve Facebook gibi platformlarda İran hükümeti karşıtı paylaşımlarda bulunuyordu.

Öte yandan Twitter'ın, yayımlanan haber sonrasında söz konusu hesabı kapatma kararı aldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 00:30
  1. Donald Trump
  2. Haşmet Alavi
  3. iran
  4. İranlı muhalif Mücahidin el Halk (MEK) grubu

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