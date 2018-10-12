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ABD'de Suudi Arabistan protesto edildi

Bir grup Amerikalı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından dolayı Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek yaşananları protesto etti.

12 Ekim 2018 Cuma 23:55
ABD'de Suudi Arabistan protesto edildi

Başkent Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği binası önünde toplanan insan hakları savunucuları ve bir grup Amerikalı Müslüman, Suudi yönetimine, Kaşıkçı hakkında acilen bir açıklama yapması çağrısında bulundu.

Suudi yönetimi ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman aleyhinde sloganlar atan grup, Kaşıkçı'nın durumu ve suçluların bulunması için ABD yönetimine de çağrı yaptı.

'Suudi yönetimin neler yapabildiğini gördük'

AA muhabirine açıklamada bulunan Filistin için Amerikalı Müslümanlar Kuruluşunun (AMP) Ulusal Politika Direktörü Usame Abu İrşad, "Biliyoruz ki insanlar endişeli ve endişelenmeli. Bu saatten sonra Suudi Arabistan Büyükelçiliğine girip, sağ çıkan hiç kimseye güvenmem. Çünkü Suudi yönetiminin kendinden olmayanlara neler yapabildiğini, Cemal Kaşıkçı ile gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Protesto eylemine katılan Eşref Nubani ise "Suudi Arabistan veliaht prensinin, içinde bulunduğumuz ortamda mafya babası gibi davranması kabul edilebilir bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 23:55
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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